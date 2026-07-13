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Bustinduy precisa que antes de agosto habrá nuevo decreto para la prórroga obligatoria de alquileres

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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha concretado las condiciones de la reforma "reforzada" de la prórroga obligatoria de los alquileres de la vivienda, que ha confirmado que se aprobará antes de agosto.

En una entrevista en 'Hoy por hoy' de la Cadena SER, el ministro ha declarado que la reforma abordará la prórroga obligatoria de los alquileres, la regulación de los alquileres de temporada, que ha dicho "se utilizan año a año para subir la renta sin ningún control", y los alquileres de habitaciones, "que es donde vive la gente más vulnerable".

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"Antes de final de mes habrá un nuevo Decreto Ley para llevar de nuevo la prórroga reforzada para proteger a 3 millones de inquilinos y otra serie de medidas para atajar el que es el principal problema de la clase trabajadora en España", ha argumentado Bustinduy.

Dentro de la nueva reforma se incluyen medidas como la de gravar los alquileres turísticos con el 21 por ciento de IVA, que actualmente aplica un 10 por ciento.

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El acuerdo del Gobierno de coalición llega de nuevo después de haber sido derogado en asamblea parlamentaria por la suma de los votos de PP, Vox, Junts y UPN, en mayo de 2026.

Ahora vuelve a ponerse sobre la mesa para dar estabilidad a los contratos e incluye nuevas "matizaciones" que, especifica el ministro, "hicieron algunos de los grupos políticos que entonces no la apoyaron", refiriéndose a Junts.

El ministro ha puntualizado que incluso "los mayores fondos de inversión propietarios de vivienda en este país" han aceptado la legalidad de las prórrogas.

CLIMA DE "DESMORALIZACIÓN" EN LA IZQUIERDA

En la misma entrevista, Bustinduy ha tenido que responder si su partido sigue "cómodo" gobernando con el PSOE después de los casos de corrupción que orbitan en torno al partido. El ministro ha comentado la situación de la izquierda de cara a las próximas elecciones y ha afirmado que existe un "cierto clima que busca la desmoralización de la izquierda", pero

"Es normal que haya desgaste. Es un momento muy complejo en la política española, pero creo que la izquierda no tiene que tener resignación ninguna, sino la cabeza bien alta porque lo que hemos conseguido, hay muy pocos países en el mundo que sigan avanzando en materia de derechos sociales, de defensa del multilateralismo, de oponerse al genocidio en Gaza,(...). Entonces, de nuevo, desmoralización ninguna, exigencia máxima", ha sentenciado.

Tras esto, ha comentado la figura de Rufián como cabeza de una nueva unión de izquierdas en la carrera hacia las próximas elecciones generales. Sobre esta cuestión ha sostenido que existe una "demanda de la gente de izquierdas" de que exista una candidatura "solvente, eficaz y unitaria".

"Creo que Rufián puso sobre la mesa la pregunta adecuada: ¿Cómo hacemos para que las próximas elecciones salgan bien? Y puso una serie de ideas sobre la mesa que generaron interés. Frente a esa idea de la izquierda lánguida y dividida, creo que se ha producido un debate social en España que da cuenta de la necesidad que hay de que la izquierda se organice en esos términos", ha agregado el ministro.

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