Ayuso defiende que la Fórmula 1 no tiene coste para los madrileños y en Cataluña sí

Madrid, 13 jul (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en la capital "no cuesta al contribuyente", ya que no ha requerido financiación de las administraciones, mientras que en Cataluña ha asegurado que la aportación pública supera los 40 millones de euros.

"No tendríamos nada que objetar si no fuera porque los mismos políticos que lo defienden han buscado con ese mismo pretexto que el premio de Madrid no se celebrara", ha mantenido la presidenta autonómica durante la presentación del desayuno informativo "El impacto económico de la Fórmula 1 en Madrid", protagonizado por el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro Ayuso ha situado la celebración de este evento como uno de los proyectos internacionales "más importantes" en la ciudad que vive en un buen momento a nivel de turismo.

El Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid generará un impacto económico de alrededor de 450 millones de euros al año y 8.000 empleos directos e indirectos en la región, de acuerdo a las previsiones del Ejecutivo autonómico.

PUBLICIDAD

El presidente del Ifema, por su parte, espera que este evento "sea un éxito" y que se puede aprender para que el próximo año sea mejor. "El gran premio de referencia en Europa tiene que ser Madrid", ha confiado.

De los Mozos ha reconocido las incomodidades que pueden haber supuesto las obras para los vecinos de la zona, pero ha resaltado el "impacto económico muy importante" que va a tener. "Había mucha gente que dudaba", ha recordado el presidente de Ifema, que ha destacado que ya hay más de 100.000 entradas vendidas. EFE

PUBLICIDAD