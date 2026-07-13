Albares pide a Feijóo que desautorice a Rajoy tras sus palabras "intolerables" sobre Francia

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy después de que este sostuviera en un artículo sobre la selección francesa de fútbol, a la que se enfrentará España en la semifinal del Mundial, que tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

"Lo que dejó escrito el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es absolutamente inaceptable. Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España", ha recalcado el ministro en declaraciones a la prensa en Bruselas a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores, recalcando que "es todo lo contrario".

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En este sentido, ha exigido a Feijóo que "desautorice a Mariano Rajoy, que es un expresidente del gobierno de su partido, militante de su partido", al tiempo que ha pedido al medio digital que publicó el artículo, 'El Debate', que lo retire y que "publique una rectificación, dejando claro que no comparte en absoluto eso que se vinculó y se expresó en ese artículo de esa manera".

"Quiero dejar claro que no hay cabida en España para ninguna expresión de corte racista, de corte xenófobo", ha sostenido el ministro, que ha aprovechado para cargar contra el PP, al que ha tildado de "partido antifrancés" después de que el Senado bloqueara la semana pasada la ratificación del Tratado de Amistad con Francia al reclamar, gracias a la mayoría absoluta del PP, que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si el mismo se ajusta a la Carta Magna.

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((Seguirá ampliación))