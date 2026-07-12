Victoria para el español Brian Uriarte

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- El español Brian Uriarte (KTM) ha logrado la victoria en el Gran Premio de Alemania de Moto3, que se ha disputado en el circuito de Sachsenring, por delante del líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM), y con el italiano Matteo Bertelle (KTM), tercero. EFE

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