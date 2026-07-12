Unos 50 migrantes intentan acceder a Ceuta a nado, la mayoría frenados por Marruecos

Ceuta, 12 jul (EFE).- Un grupo de unos 50 migrantes han intentado en las últimas horas entrar ilegalmente en Ceuta, aunque la mayoría de ellos han sido frenados por las fuerzas marroquíes, a pesar de lo cual al menos seis han logrado entrar de forma ilegal.

La mayoría de los migrantes se lanzaron al agua unas horas antes desde las costas marroquíes de Castillejos -las más próximas a la ciudad ceutí- y otros desde la costa norte de Benzú en una jornada con el mar en calma, según han informado a EFE fuentes policiales.

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La mayor parte de los intentos han sido interceptados por Marruecos, que puso en el agua varias embarcaciones para frenar estas entradas clandestinas.

Al menos cinco migrantes han logrado llegar hacia la costa, donde han sido atendidos por la Guardia Civil.

Con la llegada del buen tiempo se suceden los intentos de entrada por la vía marítima, sobre todo de jóvenes marroquíes que intentan el cruce con trajes de neopreno o simplemente con bañadores.

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Según el último balance sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior, las entradas por vía terrestre, que incluyen los accesos a nado, han provocado este año el acceso a Ceuta de 2.582 personas, un 164 % más que las 978 de 2025. EFE