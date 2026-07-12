Una pelea en la grada en un partido de la Donosti Cup en Tolosa termina con dos heridos

San Sebastián, 12 jul (EFE).- Una pelea en la grada en un partido del torneo de fútbol base Donosti Cup, disputado este sábado en Tolosa (Gipuzkoa), terminó con dos personas trasladadas a un centro hospitalario y las aficiones separadas, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos sucedieron pasadas las once de la mañana en el campo de fútbol de Usabal, donde se jugaba un partido de categoría alevín entre el Elitec de Murcia y Las Vegas 2 de Estados Unidos.

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Efectivos de la Ertzaintza se desplazaron al lugar tras recibir el aviso de que se había producido un altercado en la grada entre las dos aficiones.

Finalmente, dos personas fueron trasladadas a la Clínica la Asunción de Tolosa por las heridas que presentaban, ha precisado Seguridad.

La misma fuente ha precisado que el partido pudo reanudarse después aunque con las aficiones separadas por seguridad. EFE