Una docena de municipios catalanes instalarán pantallas para la semifinal del Mundial

Barcelona, 12 jul (EFE).- Al menos una docena de municipios catalanes han anunciado que instalarán pantallas gigantes para seguir el partido de España contra Francia en las semifinales del Mundial de fútbol que se juega este martes 14 de julio.

El Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), cuarta ciudad más grande de Cataluña, confirmó este sábado que habilitará una pantalla en la plaza del President Tarradellas, en el barrio del Gorg, para retransmitir el evento.

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Lo hará también Mataró (Barcelona) en la pista del Parc Central, desde donde los seguidores de 'La Roja' podrán animar a Lamine Yamal, criado en el barrio de Rocafonda de la ciudad.

En la provincia de Tarragona, los consistorios de Vila-seca y Salou han confirmado en las últimas hora que habilitarán una pantalla gigante para seguir el partido.

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En Tarragona capital también habrá pantalla: la cita será en el Parc del Francolí, que con anterioridad ya ha acogido retransmisiones deportivas multitudinarias.

Todos ellos se suman a municipios que ya habían avanzado que proporcionarían este servicio, como Castelldefels, Gavà, El Prat, Rubí, Sabadell o Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

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También habrá pantalla gigante en Terrassa, que ya la instaló para los cuartos de final. La cocapital del Vallès Occidental tiene a dos terrasenses en la selección: Dani Olmo y Marc Pubill.

Barcelona no tiene previsto instalar pantallas para las semifinales, pero el ayuntamiento confirmó hace semanas que sí lo hará para la final, tanto si España está en ella como si no. EFE

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