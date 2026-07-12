Un incendio forestal amenaza el núcleo urbano de Navatejera (León)

León, 12 jul (EFE).- Un incendio amenaza a la localidad de Navatejera, perteneciente al término municipal de Villaquilambre y muy cercana a la capital leonesa.

Ha sido declarado con el índice de gravedad potencial (IGR) 2, que se activa cuando las llamas están próximas a viviendas y zonas habitadas.

Según ha informado la Consejería de Medio y Energía a través de X, el fuego se inició poco antes de las 14:00 horas y las causas todavía están en fase investigación, aunque inciden en que existe una amenaza seria para la población o los bienes.

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En el lugar del incendio ya se ha desplegado un amplio dispositivo para luchar contra las llamas en el que participa un técnico, dos agentes medioambientales, tres brigadas de tierra, tres brigadas helitransportadas y tres helicópteros.

La columna de humo se puede observar desde la ciudad de León y preocupa la situación, ya que en la zona existen numerosas viviendas, además de campos de cultivo que, con la sequedad del terreno y las altas temperaturas, podrían extender el fuego. EFE

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