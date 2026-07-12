Sheila García, nueva jugadora del Inter de Milán hasta 2029

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- La futbolista española Sheila García se ha convertido este domingo en nueva jugadora del Inter de Milán, conjunto con el que ha firmado contrato hasta junio de 2029, ha informado este domingo el Real Madrid, equipo en el que jugaba hasta ahora.

Después de pasar por las filas del Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, Sheila llegó al conjunto blanco en 2024 y disputó 68 partidos en dos temporadas.

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Además, la de Guadalajara es internacional con la selección española, con la que debutó en 2019.

Desde el Real Madrid le han deseado mucha "suerte" en esta nueva etapa, mientras que el equipo italiano le ha dado la "bienvenida" a su nuevo equipo. EFE

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