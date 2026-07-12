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Sánchez contesta a Rajoy tras sus declaraciones sobre la selección francesa: "Que gane el mejor y que pierda el racismo"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este domingo al expresidente Mariano Rajoy, después de que este afirmara en una columna de opinión que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", en referencia a la procedencia de sus jugadores. "Que gane el mejor y que pierda el racismo", ha afirmado Sánchez.

"Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios", ha escrito el presidente en un mensaje publicado en la red social X.

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El jefe del Ejecutivo ha añadido que "España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas" y ha cerrado su mensaje con una referencia a la semifinal del Mundial entre España y Francia: "Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo".

DE 26 JUGADORES, 23 NACIERON EN FRANCIA

Las palabras de Rajoy, publicadas en una columna en El Debate tras la clasificación de España para semifinales, han generado la reacciones en el Gobierno francés. Por su parte, el ministro del Interior galo, Laurent Nuñez, las calificó de "absolutamente inaceptables" en una entrevista en BFM TV, mientras que la Embajada de Francia en España recordó que "todos los jugadores de la selección francesa son franceses" y que, "de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia".

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Asimismo, el ministro francés dijo que "Francia es un país diverso donde todo el mundo puede desarrollarse" y que considera que "hay una Francia, simplemente, que es una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar".

"Creo que nos alejamos de eso cuando se trata de cosas como estas. No damos una imagen de esperanza a muchos jóvenes que viven en los barrios y que son ciudadanos de la república", afirmó además Nuñez.

Asimismo, la ministra delegada para la Igualdad de Género, Aurore Bergé, habló de "resbalones racistas repetidos" e "insoportables", y la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, pidió a la Federación Francesa de Fútbol que emprenda "todas las acciones legales posibles" contra las declaraciones del expresidente español.

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