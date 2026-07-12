Salvamento rescata un cayuco con 135 personas en aguas próximas a Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 12 jul (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado la madrugada de este domingo a 135 personas, una de ellas posible menor de edad, que navegaban en un cayuco en aguas próximas a Gran Canaria, ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal.

Pocos minutos después de la medianoche, la Guardia Civil contactó con Salvamento Marítimo tras haber recibido un eco en el radar SIVE con posible patera o cayuco navegando a unas 10 millas náuticas (unos 18,5 kilómetros) al sur de Gran Canaria, por lo que se movilizaron recursos de la sociedad estatal para intentar localizar la embarcación.

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Los controladores marítimos también dieron aviso a embarcaciones cercanas a la posición detectada por el radar SIVE sin obtener confirmación de ninguna de ellas.

Fue finalmente un helicóptero de la sociedad estatal, el Helimer 205, el que, de regreso a base de otro vuelo, avistó la embarcación y facilitó su posición para que, poco después, fuera la Guardamar Urania la que rescatara a las 135 personas que, según el balance provisional, iban a bordo.

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Todos los migrantes son origen subsahariano y entre ellos habría nueve mujeres y un posible menor de edad.

Las 135 personas fueron trasladadas hasta el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, donde se dio por finalizado el desembarco sobre las 3:15 hora local. EFE

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