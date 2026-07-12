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Rescatadas 13 personas de una patera en Formentera tras lanzarse cinco ocupantes al mar

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Ibiza/Palma, 12 jul (EFE).- Un total de 13 personas de origen magrebí fueron rescatadas la pasada noche de una patera localizada a unas 14 millas al sur de Formentera, después de que cinco de sus ocupantes se lanzaran al mar para alcanzar la costa a nado.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha detallado que el rescate se produjo sobre las 21:30 horas, después de que cinco personas abandonaron la patera antes de la llegada de los equipos de emergencia para intentar llegar a tierra por sus propios medios.

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Tres de esas personas fueron rescatadas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, mientras que otras dos, hasta el momento, no han sido localizadas, de acuerdo con la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

En el operativo participaron el buque Duque de Ahumada, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Se trata de la cuarta patera interceptada durante el sábado en Formentera, jornada en la que llegaron a la isla 56 personas de origen magrebí.

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En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado las islas 170 llegadas de pateras con 3.179 inmigrantes en situación irregular.

Durante 2025 arribaron a las islas 7.321 personas en 401 barcas procedentes del norte de África, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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