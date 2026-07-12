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Reivindican a Josefina Aldecoa como escritora y maestra en el centenario de su nacimiento

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Celia Agüero Pereda

San Vicente de la Barquera (Cantabria), 12 jul (EFE).- La figura de Josefina Aldecoa como escritora es inseparable de su profesión de maestra y debería ser considerada como una de las más relevantes de la cultura española, según reivindica la periodista y autora Rosa María Pereda en el centenario del nacimiento de Aldecoa.

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Pereda lamenta, en una entrevista con EFE, lo desapercibida que está pasando la conmemoración del nacimiento de Aldecoa, que nació en La Robla (León) en 1926, pero estuvo vinculada toda la vida a la localidad cántabra de Mazcuerras, donde vivía y murió en 2011.

La escritora y periodista cántabra ha dedicado uno de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria en San Vicente de la Barquera a Josefina Aldecoa, de quien dice que "como escritora es magnífica y como pedagoga es una resistente".

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Pereda rechaza la separación entre la escritora y la educadora porque asegura que aplicaba la misma mirada respetuosa hacia la persona en las aulas que en sus novelas.

En su opinión, la manera en que veía a los niños, dejándoles ser ellos mismos y desarrollarse libremente, está en su pedagogía, en su colegio y también en su literatura.

Esa filosofía formó parte del Colegio Estilo, fundado por Aldecoa en Madrid en 1959, que defendió una formación laica, centrada en la cultura y el desarrollo integral del estudiante, frente a una enseñanza de esos años marcada por la disciplina rígida y el nacionalcatolicismo.

La literatura, la poesía, la música, el cine o las artes plásticas estaban presentes desde edades muy tempranas en ese centro, que más que materias aisladas fomentaba una atmósfera educativa destinada a despertar la curiosidad y abrir horizontes.

"Esa comprensión de la cultura como algo que forma y abre puertas era fundamental en el proyecto de Josefina Aldecoa", resume Rosa María Pereda.

Y añade que esa labor educativa encontró un reflejo natural en su obra literaria y entre todos sus libros "Historia de una maestra" se ha convertido en la puerta de entrada para generaciones de lectores.

Sin embargo, Pereda recomienda explorar otros títulos de Aldecoa como 'Mujeres de negro', 'La enredadera' o 'El vergel', así como el volumen testimonial 'Los niños de la guerra', una crónica generacional que ayuda a comprender a quienes protagonizaron la renovación literaria española de la segunda mitad del siglo XX.

Para Pereda, una de las mayores virtudes de Aldecoa fue su capacidad para relacionar la experiencia individual con la realidad social y cotidiana.

Sus personajes, especialmente femeninos, observan el mundo desde una perspectiva propia, atenta a los pequeños detalles y a las transformaciones de la sociedad y todo acompañado por un estilo literario de gran elegancia y precisión.

Rosa María Pereda piensa que por ello, cien años después de su nacimiento, Josefina Aldecoa sigue siendo una referencia, no solo por lo que escribió o enseñó sino por haber demostrado que la educación, la cultura y la libertad pueden formar parte de una misma vocación. EFE

(Foto)

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