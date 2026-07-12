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Recuerdos de 2010

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Óscar Maya Belchí

Dallas (EE.UU.), 12 jul (EFE).- La selección española persigue su segunda estrella de campeona del mundo 16 años después de la primera. Ya está en semifinales. Sigue dando pasos en el torneo mientras se acumulan las coincidencias respecto a Sudáfrica 2010 antes de disputar las semifinales ante Francia el próximo martes.

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Segunda ocasión en la que España llega a estas alturas del torneo, que arrancó el mismo día y con el mismo partido que hace 16 años: El 11 de junio con un México-Sudáfrica. En 2010 el orden fue inverso al ser la selección africana la que ejercía de anfitriona.

Este 2026, México ejerció de coanfitriona junto a Canadá y Estados Unidos en un torneo que cuenta con canción oficial de Shakira, ‘Dai Dai’, como el ‘Waka, Waka’ de 2010.

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La selección española quedó también encuadrada en el Grupo H para disputar sus primeros tres partidos y ni en 2010 -derrota ante Suiza por un gol a cero- ni en 2026 -empate a cero ante Cabo Verde- pudo conseguir los tres puntos en su debut.

Resultados que provocaron dudas iniciales para la que era vigente campeona de Europa, en 2008, y lo es actualmente, tras el título logrado en 2024.

Sin embargo, España se repuso de las dudas y el último partido de la fase de grupos volvió a contar con un componente común: enfrentarse a una selección dirigida por Marcelo Bielsa. En 2010 fue Chile; en 2026, Uruguay. Ambos encuentros con victoria.

España pasó de ronda, en 2026 estrenándose, además, la de dieciseisavos, y en octavos de final el sorteo deparó un cruce contra Portugal. Duelo de altura aún temprano en el torneo que la selección española resolvió en ambas ocasiones por un 1-0. David Villa en 2010 y Mikel Merino en 2026 decantaron el partido.

Llegaron los cuartos de final y España era favorita, pero sufrió para demostrarlo sobre el césped. En 2010, Paraguay fue el rival con una selección española intentando acabar con la maldición de cuartos, ya que España nunca había llegado a semifinales de un Mundial.

Ante Paraguay, Iker Casillas detuvo un penalti a Óscar Cardozo, Justo Villar hizo lo propio a Xabi Alonso, y fue David Villa, en el minuto 82, el que firmó el 1-0.

Mismo salvador en cuartos de 2010, como ocurrió en cuartos de 2026. En esta ocasión, con el 1-1 frente a Bélgica, Mikel Merino volvió a ser el héroe del equipo con su tanto en el minuto 88.

Tras acabar con la maldición de los cuartos de final, a España le llegaba el gran reto: Alemania. Los germanos, con tres Mundiales en su haber, golearon a Inglaterra 4-1 en octavos y a Argentina 4-0 en cuartos de final. Poderío ofensivo al que se sobrepuso España con su solidez defensiva. 0-1 gracias a un gol de cabeza de Carles Puyol para meter a España en la final.

Y en este 2026, la mejor selección en ataque del torneo vuelve a hacer acto de presencia en el camino de España hacia la final. En esta ocasión, Francia y sus 16 goles en seis partidos ante un entramado defensivo de Luis de la Fuente que solo ha encajado un gol en lo que va de torneo y ha recibido siete disparos entre los tres palos.

Recuerdos del primer Mundial de España mientras persigue bordarse su segunda estrella de campeona del mundo en el pecho. Objetivo que está a dos victorias y marcado en el calendario con la final del 19 de julio en la que, de alcanzar, podría continuar los paralelismos y enfrentarse a una selección europea -Inglaterra- que elimine a una sudamericana -Argentina-. En 2010, Países Bajos se clasificó a la final tras dejar en el camino a Uruguay. EFE

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