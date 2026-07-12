Quesada (Jaén) abre una ruta literaria inspirada en la novela de David Uclés

Ginés Donaire

Jaén, 12 jul (EFE).- El municipio de Quesada (Jaén) ha inaugurado una ruta literaria basada en el exitoso libro 'La península de las casas vacías' del escritor jienense David Uclés, que ha convertido el pueblo de sus antepasados en su particular “Jándula”, una especie de ‘Macondo’ jiennense.

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Este itinerario incluye un mapa de Jándula con una decena de puntos donde se puede encontrar un QR con la portada del libro, el nombre de la ruta y una numeración para ir buscándolos por el pueblo.

A través de este QR, los turistas pueden escuchar un audio con la voz del autor leyendo fragmentos del libro, además de diferentes enclaves singulares que también hacen alusión a esta obra, como una silla monumental o la tumba del protagonista, Odisto Ardolento, entre otros.

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“Gracias a la Diputación de Jaén, al Ayuntamiento de Quesada y al Museo Zabaleta por confiar en este proyecto y por construir Jándula en Quesada, y Quesada en Jándula”, ha escrito David Uclés.

De este modo, en la ruta se puede visitar la tumba de Luis, el abuelo de David Uclés convertido en uno de los personajes de la novela con el nombre de Odisto Ardolento (1887-1940). “Encontrado en una cuneta y enterrado aquí”, puede leerse en la tumba del cementerio de Quesada donde reposan los restos del abuelo de Uclés.

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Uclés considera a Odisto como el origen de su vocación. “Él me contaba las historias de la Guerra Civil. Sé que no se hubiera leído el libro, pero es el germen de todo. Es mi mejor amigo”, declaró.

La ruta continua en el Museo Zabaleta-Miguel Hernández, donde se encuentra la pintura original de la portada del libro, la obra de Zabaleta y de Miguel Hernández.

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En este centro cultural Uclés ha dejado el manuscrito original, los primeros bocetos de mapas y árboles genealógicos, objetos de sus antepasados o las diferentes traducciones de la novela.

También se puede visitar la casa que en la novela pintaban de negro, marcada hoy con una hoz negra; y el macetero de Tíscar -una pedanía al lado del pueblo- y la atalaya árabe junto a la que se enamoran José y Jacobo la noche de oscuridad.

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La idea transmitida por el autor es poder dar a conocer todo el proceso creativo que dio lugar a una novela sobre la Guerra Civil española, escrita en clave de realismo mágico y que lleva ya 17 ediciones publicadas y más de 100.000 ejemplares vendidos.

En un reciente acto en la Universidad de Jaén, David Uclés evocó su origen “rural y humilde” y recordó su infancia entre Úbeda y Quesada, donde comenzó a forjar un universo creativo influido por Rafael Zabaleta, Federico García Lorca y Miguel Hernández.

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“Pinto por Zabaleta, toco la guitarra en el coro porque me cambia la voz y, con 19 años, solo me falta ser escritor”, relató Uclés.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha participado, junto a la alcaldesa de Quesada, Yolanda Marcos, en la presentación de la ruta literaria, que ha sido financiada por la Diputación de Jaén. EFE

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(foto)