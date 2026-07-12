Puente ultima una propuesta para endurecer penas por robo de cable en la red ferroviaria

Madrid, 12 jul (EFE).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a realizar una propuesta para endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria, mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal, según fuentes del ministerio que dirige Óscar Puente.

La propuesta incorpora un subtipo agravado de robo con fuerza, castigado con penas de dos a seis años de prisión, cuando la sustracción de elementos de la infraestructura ferroviaria atente contra la circulación o el servicio.

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El objetivo es "adecuar las penas a la gravedad de estas conductas, reforzar la seguridad jurídica y aumentar la protección de la infraestructura ferroviaria".

La iniciativa responde a la reciente oleada de robos de cable, que está provocando retrasos e interrupciones del servicio, con miles de viajeros afectados.

Solo en la última semana se han registrado cuatro robos de cable en el corredor sur de alta velocidad, el último este viernes, lo que según el ministerio evidencia el "grave impacto de estos delitos sobre la movilidad y la seguridad ferroviaria".

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Las fuentes subrayan que respuesta penal "no solo tiene que tener en cuenta el valor del material sustraído, sino también las graves consecuencias que estos robos generan sobre un servicio público esencial". EFE