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PP se compromete a reformar la Ley Penitenciaria para impedir que "los condenados por terrorismo estén en las calles"

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La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado el compromiso del PP para reformar la ley penitenciaria con el objetivo de "impedir que los condenados por terrorismo estén en las calles".

Tras participar este domingo en el homenaje del PP vasco al concejal popular asesinado por ETA en Ermua hace 29 años, Miguel Ángel Blanco, Gamarra ha asegurado que al terrorismo "no lo derrotó una negociación ni la humillación" sino el Estado de Derecho.

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"Hoy hace 29 años que el Gobierno de España no cedió al chantaje. No cedió a la exigencia y a la ultimátum que ETA puso a la vida de Miguel Ángel Blanco, que era el acercamiento de los presos condenados por terrorismo", ha dicho.

Ha destacado que, sin embargo, 29 años después el Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez, "permanecen y están en el poder por haberle dado a Bildu exactamente aquello que el Estado de Derecho se negó hacer". "El precio que ha estado dispuesto a pagar por el poder es justo ese, el de presos por votos y así es como él se mantiene en el Congreso de los Diputados y desde ahí en la Moncloa", ha acusado.

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Tras recordar que a Pedro "Sánchez le gusta hablar últimamente de la integridad pública", ha asegurado que esa ley "intenta blanquear todo lo que ha ocurrido durante estos ocho años". "Para intentar blanquear con una ley nada menos que la corrupción ética, moral y política que representa su pacto con Bildu, que le mantiene en el poder", ha apuntado.

La dirigente del PP ha asegurado que su partido "no va a blanquear a Bildu" ni va a "dar por terminada toda esta batalla, porque todavía queda mucho por resolver". En este punto, ha destacado el compromiso del PP para reformar la legislación penitenciaria y que "no pueda ser utilizada en beneficio propio, como hace Pedro Sánchez a través de la política penitenciaria", que permite que "condenados por terrorismo estén en las calles".

Además, ha anunciado el impulso de reformas "para que la ley electoral no permita que en las listas puedan ser candidatos aquellos que han cometido delitos por terrorismo y ni se arrepienten ni colaboran con la justicia". También ha recordado la existencia de 376 asesinatos de ETA sin resolver, algo que es "una prioridad de Alberto Núñez Feijóo".

Cuca Gamarra ha destacado la necesidad de "seguir trabajando en el esclarecimiento de los asesinatos" y no sólo "para sentar en los banquillos a quienes dispararon sino también aquellos que dieron las órdenes, señalaron a las víctimas y fueron parte de toda esa planificación de todos y cada uno de esos asesinatos".

Ha censurado la "corrupción ética y moral, la corrupción institucional" de Pedro Sánchez al "haber convertido a Bildu en el principal aliado del presidente del gobierno".

"Lo que no consiguieron con las armas, hoy lo consiguen a través de un presidente del Gobierno que, desde la falta de integridad pública, permite estos acuerdos, le da ese protagonismo, única y exclusivamente por permanecer en el poder, y blindarse ante toda la corrupción que le asedia en estos momentos", ha señalado.

(Habrá ampliación)

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EuropaPress

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