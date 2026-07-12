PP llama a la colaboración entre administraciones para luchar contra el fuego en Almería "que no entiende de ideologías"

La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha llamado a la colaboración "entre las instituciones y administraciones" para poder luchar contra el fuego que sigue activo en Almería, que "no entiende de ideologías" pero necesita de "todos los medios disponibles y toda la planificación y coordinación".

Gamarra, que ha participado este domingo en el homenaje del PP vasco al concejal popular asesinado por ETA en Ermua hace 29 años, Miguel Ángel Blanco, ha enviado el apoyo de su partido a "quienes han perdido a familiares en los últimos incendios en Almería" y lo ha hecho extensivo a los efectivos que "desde el Infoca (Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía), desde la UME (Unidad Militar de Emergencias) y desde cualquier otro ámbito están trabajando todos los días para conseguir apagar definitivamente" el fuego.

PUBLICIDAD

Además, ha hecho un llamamiento a que "todos" cumplan "de una manera escrupulosa con todas las recomendaciones" que se dan "por parte de los técnicos y de las autoridades", así como a la colaboración "entre las instituciones y administraciones para poder luchar contra el fuego".

"Una colaboración que debe de ir siempre acompañada del mayor número de medios y efectivos, de un trabajo previo para que podamos tenerlos y, con ello, luchar contra un fuego que no entiende de ideologías, pero que sí que necesita todos los medios disponibles, que toda la planificación y la coordinación esté perfectamente diseñada para que pueda actuar y pueda defendernos del fuego", ha manifestado

PUBLICIDAD

Por ello, ha vuelto a trasladar el apoyo del Partido Popular a la Junta de Andalucía "y a todos los efectivos de la Infoca o de la UME", que están desplegando "esos dispositivos para poder controlar y terminar con ese fuego de manera definitiva".