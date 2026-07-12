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Pasa a disposición judicial el detenido por el doble crimen de Mijas (Málaga)

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Málaga, 12 jul (EFE).- El detenido como presunto autor del doble crimen de Mijas (Málaga) ocurrido el pasado miércoles, cometido contra su novia, de 61 años, y la hija de esta, de 31, ha pasado este domingo a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Málaga.

El Ministerio de Igualdad confirmó este viernes que se trataba de un nuevo crimen machista, en el que fueron apuñaladas, y así el número de mujeres asesinadas en 2026 por violencia machista ascendió a 28 y a 1.369 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

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La Guardia Civil registró este jueves durante varias horas en Málaga el domicilio del arrestado, al que se le considera también presunto autor de un robo con violencia y contra el que no existían denuncias previas por violencia de género.

Tras asestar las puñaladas, el presunto autor supuestamente prendió fuego a la vivienda, tras lo que los cuerpos sin vida fueron hallados después de la extinción del incendio.

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Los agentes efectuaron una inspección ocular del inmueble de detenido para recabar posibles pruebas, entre ellas, el arma blanca utilizada en los crímenes, así como la ropa que pudo llevar el día de los hechos.

Ninguna de las dos mujeres fallecidas figuraban en el sistema VioGen por violencia de género.

Los asesinatos se descubrieron cuando los efectivos de emergencia acudieron a la casa incendiada, situada en el núcleo de población de Las Lagunas, tras ser alertados del fuego, aunque tras la inspección ocular se determinó que se trataba de dos muertes violentas.

El teléfono de emergencias 112 recibió a las 2:15 horas del miércoles un aviso de que salían llamas y humo de un piso en la calle Tulipán, en Mijas, tras lo que acudieron los bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad.

Este crimen machista es el segundo en una semana en la provincia de Málaga, ya que el 1 de julio una mujer fue hallada muerta en un pozo de Rincón de la Victoria, asesinada por su expareja. EFE

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