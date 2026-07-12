Muere un hombre apuñalado en el pecho en Errenteria (Gipuzkoa)

San Sebastián, 12 jul (EFE).- Un hombre de 33 años ha muerto este domingo en Errenteria (Gipuzkoa) tras ser apuñalado en el pecho con un arma blanca en las inmediaciones de un establecimiento hostelero, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La Ertzaintza ha detenido a un varón de 23 años como supuesto autor de los hechos, ha señalado la fuente.

El suceso ha tenido lugar en el barrio de Kaputxinos poco después de las nueve de la mañana, cuando los servicios de emergencia han sido alertados de que una persona se encontraba tendida en el suelo tras haber sido apuñalada cerca de un establecimiento hostelero.

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Inmediatamente se ha movilizado una ambulancia urgente y recursos de la Ertzaintza, que han localizado en el lugar a la víctima, al supuesto agresor y a testigos de lo ocurrido.

Los sanitarios han realizado labores de reanimación al herido, un hombre de 33 años y procedencia europea, pero un médico ha confirmado su fallecimiento en el lugar.

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Los agentes han identificado y detenido al presunto autor de los hechos, de 23 años y nacionalidad española, que ha dejado allí mismo el arma blanca utilizada.

La Ertzaintza está investigando las circunstancias del homicidio, mientras que la calle Sorgintxulo de Errenteria, en la que se ha producido el apuñalamiento, continúa acordonada. EFE

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