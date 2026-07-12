Muere ahogado un joven de 28 años en el pantano de San Juan en Madrid

Madrid, 12 jul (EFE).- Un joven de 28 años ha fallecido ahogado este domingo en el pantano de San Juan, en la linde de la Comunidad de Madrid con la provincia de Ávila.

Según informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el hombre estaba en la zona acompañado de varios amigos y, a las 8:54 horas de la mañana, se ha recibido la primera llamada de socorro.

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Hasta el lugar han acudido miembros del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han localizado el cuerpo a unos tres metros de profundidad, y el psicólogo de guardia de SUMMA112, que ha atendido a los amigos del fallecido.

Ha sido finalmente la Guardia Civil la que ha recuperado el cuerpo del bañista, y el SUMMA112 ha confirmado el fallecimiento. La Guardia Civil investiga las causas de lo ocurrido.

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Se trata del segundo ahogamiento mortal en lo que va de temporada estival en el pantano de San Juan. El primero ocurrió el pasado 14 de junio, y la víctima fue un hombre de 57 años. EFE