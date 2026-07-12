Espana agencias

Moreno y Robles valoran la cooperación institucional para estabilizar el fuego de Almería

Guardar
Google icon

Turre (Almería), 12 jul (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han destacado este domingo la coordinación y cooperación de las administraciones en los difíciles trabajos que han logrado dar por estabilizado el incendio en Los Gallardos (Almería). "Ante las emergencias, todos unidos", ha subrayado la ministra.

Tras una reunión en el puesto de mando avanzado en Turre, desde el que se coordina la emergencia, el presidente andaluz ha asegurado que sin esa colaboración y coordinación "inteligente, honesta" entre las distintas administraciones "hubiera sido muy difícil llegar a la estabilización a la que hemos llegado, y probablemente hubiera habido más víctimas".

PUBLICIDAD

A su lado, Robles ha afirmado: "Tenemos que decirlo alto y claro, tenemos unos profesionales excepcionales con independencia del uniforme que lleven". "Sintámonos orgullosos de nuestro país", ha sostenido.

La titular de Defensa ha incidido en que "la mejor manifestación para poder ser eficaces" ante este tipo de catástrofes y "responder a lo que la gente nos pide, es la unidad".

PUBLICIDAD

En este sentido, ha remarcado que los efectivos desplegados "anteponen, incluso poniendo en riesgo sus vidas, el salvar y el poder ayudar a que la tragedia no siga adelante", una entrega profesional que "es lo que hace grande a un país".

Bajo esta premisa, ha anunciado que a pesar de que la emergencia ha descendido a la situación operativa 1 tras certificarse la estabilización del fuego a las 11:00 horas de este domingo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) no abandonará la zona, aunque este nivel implique habitualmente su repliegue: "La UME estará el tiempo que sea necesario, como hacemos siempre, para ayudar a la gente en lo que haga falta".

Por su parte, Juanma Moreno ha catalogado la cooperación institucional como "el instrumento más poderoso que tenemos todos los que tenemos responsabilidades públicas" para dar "una respuesta a los ciudadanos de confianza".

El dirigente autonómico ha recordado que el siniestro, que ha calcinado 7.000 hectáreas en un perímetro superior a los 40 kilómetros, ha sido "un incendio de unas características muy especiales por su rapidez y también por su crudeza".

La tregua meteorológica nocturna ha marcado "el principio del fin" del fuego, posibilitando la desescalada y el retorno progresivo a sus viviendas del millar de personas que aún permanecían desalojadas.

A este respecto, Moreno ha querido lanzar un mensaje de cara a los próximos meses de alto riesgo, exigiendo total obediencia a los operativos: "Las instrucciones no son recomendaciones, son órdenes directas que se le dan a un ciudadano precisamente por velar por su seguridad", ha recalcado.

En cuanto a los daños urbanos, ha transmitido tranquilidad al confirmar que "casi todas" las casas distribuidas por la superficie forestal afectada se han mantenido intactas gracias a las constantes labores de protección realizadas durante la emergencia.

El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya ha logrado obtener el perfil genético de los 12 fallecidos. Sin embargo, la identificación oficial sigue paralizada a la espera del cotejo biológico.

Robles ha revelado que algunas familias han llegado ya a España procedentes de diferentes países extranjeros para someterse a estas pruebas.

Además, hay ocho desaparecidos que constan formalmente en las denuncias registradas por la Guardia Civil.

Robles ha asegurado que los operativos "van a seguir peinando toda la zona para quedarnos con la tranquilidad" de que no hay más víctimas ocultas bajo las cenizas, desvelando que esta misma mañana se temió por una persona que, finalmente, fue localizada con vida.

Asimismo, el recuento sanitario contabiliza cuatro heridos de gravedad pero estables, ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Finalmente, tanto la ministra como el presidente andaluz han exigido prudencia respecto a la investigación sobre el origen del siniestro, vinculada preliminarmente a la caída de un cable de alta tensión. Al tratarse de un procedimiento judicial en curso, ambos han pedido dejar trabajar a la Policía Judicial.

"Vamos a esperar a que sea el juzgado el que determine", ha zanjado Robles, advirtiendo que, en este tipo de contextos críticos, solo los profesionales, "solo los técnicos, son los que pueden decir cuál es la estrategia más adecuada". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

1011266

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio de la luz en España para este lunes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

El precio de la luz en España para este lunes

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

La evolución de los incendios registrados en Los Gallardos y en la Sierra de las Moreras ha mejorado de forma significativa y ha permitido que muchas personas regresen a sus hogares

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

Una psicóloga explica cómo aprender a ver las señales de que una relación se va a acabar y por qué las dos personas se sienten víctimas

Lisa Firestone señala que dentro de la pareja es común que uno de los miembros se quede sorprendido ante una ruptura repentina

Una psicóloga explica cómo aprender a ver las señales de que una relación se va a acabar y por qué las dos personas se sienten víctimas

Qué efectos tiene el eclipse solar en los animales: de la ansiedad en los primates al impulso de apareamiento de los reptiles

El próximo 12 de agosto habrá un eclipse solar total en la península ibérica a las 20:30 horas

Qué efectos tiene el eclipse solar en los animales: de la ansiedad en los primates al impulso de apareamiento de los reptiles

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”

El experto reclama más regulación y planificación pública para proteger a las familias en riesgo de exclusión

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena la demolición de una piscina privada de 38 metros levantada en suelo protegido del Parque Natural del Turia

El Supremo ordena la demolición de una piscina privada de 38 metros levantada en suelo protegido del Parque Natural del Turia

La baliza V-16 se impone, con un récord de activaciones en carretera: la DGT moviliza a la Guardia Civil

La Justicia declara improcedente el despido de una cajera que se comió un producto del almacén que ya estaba retirado de la venta

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

ECONOMÍA

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”

Los trabajadores españoles necesitan todas sus vacaciones y del tirón para desconectar: 27 días frente a los 8 de los británicos y los 12 de los franceses

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

DEPORTES

Argentina vuelve a salvarse ‘in extremis’ gracias a Julián Álvarez y Lautaro ante una Suiza en inferioridad: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Argentina vuelve a salvarse ‘in extremis’ gracias a Julián Álvarez y Lautaro ante una Suiza en inferioridad: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Haaland se acuerda del Real Madrid en su despedida del Mundial: los goles y mejores jugadas del partido, en vídeo

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega