Moreno y Robles valoran la cooperación institucional para estabilizar el fuego de Almería

Turre (Almería), 12 jul (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han destacado este domingo la coordinación y cooperación de las administraciones en los difíciles trabajos que han logrado dar por estabilizado el incendio en Los Gallardos (Almería). "Ante las emergencias, todos unidos", ha subrayado la ministra.

Tras una reunión en el puesto de mando avanzado en Turre, desde el que se coordina la emergencia, el presidente andaluz ha asegurado que sin esa colaboración y coordinación "inteligente, honesta" entre las distintas administraciones "hubiera sido muy difícil llegar a la estabilización a la que hemos llegado, y probablemente hubiera habido más víctimas".

PUBLICIDAD

A su lado, Robles ha afirmado: "Tenemos que decirlo alto y claro, tenemos unos profesionales excepcionales con independencia del uniforme que lleven". "Sintámonos orgullosos de nuestro país", ha sostenido.

La titular de Defensa ha incidido en que "la mejor manifestación para poder ser eficaces" ante este tipo de catástrofes y "responder a lo que la gente nos pide, es la unidad".

PUBLICIDAD

En este sentido, ha remarcado que los efectivos desplegados "anteponen, incluso poniendo en riesgo sus vidas, el salvar y el poder ayudar a que la tragedia no siga adelante", una entrega profesional que "es lo que hace grande a un país".

Bajo esta premisa, ha anunciado que a pesar de que la emergencia ha descendido a la situación operativa 1 tras certificarse la estabilización del fuego a las 11:00 horas de este domingo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) no abandonará la zona, aunque este nivel implique habitualmente su repliegue: "La UME estará el tiempo que sea necesario, como hacemos siempre, para ayudar a la gente en lo que haga falta".

PUBLICIDAD

Por su parte, Juanma Moreno ha catalogado la cooperación institucional como "el instrumento más poderoso que tenemos todos los que tenemos responsabilidades públicas" para dar "una respuesta a los ciudadanos de confianza".

El dirigente autonómico ha recordado que el siniestro, que ha calcinado 7.000 hectáreas en un perímetro superior a los 40 kilómetros, ha sido "un incendio de unas características muy especiales por su rapidez y también por su crudeza".

PUBLICIDAD

La tregua meteorológica nocturna ha marcado "el principio del fin" del fuego, posibilitando la desescalada y el retorno progresivo a sus viviendas del millar de personas que aún permanecían desalojadas.

A este respecto, Moreno ha querido lanzar un mensaje de cara a los próximos meses de alto riesgo, exigiendo total obediencia a los operativos: "Las instrucciones no son recomendaciones, son órdenes directas que se le dan a un ciudadano precisamente por velar por su seguridad", ha recalcado.

PUBLICIDAD

En cuanto a los daños urbanos, ha transmitido tranquilidad al confirmar que "casi todas" las casas distribuidas por la superficie forestal afectada se han mantenido intactas gracias a las constantes labores de protección realizadas durante la emergencia.

El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya ha logrado obtener el perfil genético de los 12 fallecidos. Sin embargo, la identificación oficial sigue paralizada a la espera del cotejo biológico.

PUBLICIDAD

Robles ha revelado que algunas familias han llegado ya a España procedentes de diferentes países extranjeros para someterse a estas pruebas.

Además, hay ocho desaparecidos que constan formalmente en las denuncias registradas por la Guardia Civil.

Robles ha asegurado que los operativos "van a seguir peinando toda la zona para quedarnos con la tranquilidad" de que no hay más víctimas ocultas bajo las cenizas, desvelando que esta misma mañana se temió por una persona que, finalmente, fue localizada con vida.

PUBLICIDAD

Asimismo, el recuento sanitario contabiliza cuatro heridos de gravedad pero estables, ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Finalmente, tanto la ministra como el presidente andaluz han exigido prudencia respecto a la investigación sobre el origen del siniestro, vinculada preliminarmente a la caída de un cable de alta tensión. Al tratarse de un procedimiento judicial en curso, ambos han pedido dejar trabajar a la Policía Judicial.

PUBLICIDAD

"Vamos a esperar a que sea el juzgado el que determine", ha zanjado Robles, advirtiendo que, en este tipo de contextos críticos, solo los profesionales, "solo los técnicos, son los que pueden decir cuál es la estrategia más adecuada". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

1011266