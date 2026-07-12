Espana agencias

Los Sanfermines abrazan la diversidad en otra jornada abrasadora

Guardar
Google icon

Pamplona, 12 jul (EFE).- Los Sanfermines viven por primera vez una jornada dedicada a la diversidad cultural, precisamente en un domingo de gran afluencia de visitantes de todo el mundo que, en una jornada en la que se rozarán de nuevo los 40 grados, llenan las calles de Pamplona.

El día ha comenzado con los toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla protagonizando un tenso y emocionante sexto encierro que ha dejado un herido leve por asta y que ha resultado multitudinario.

PUBLICIDAD

En una carrera en la que se han vivido escenas de peligro, pero también oportunidades para realizar bonitas carreras, los astados han completado el recorrido en dos minutos y medio.

El encierro se ha caracterizado por la cantidad de golpes y trompicones que los toros gaditanos han provocado por las calles de Pamplona, con un momento de especial tensión en la bajada al callejón, cuando uno de los animales ha embestido a un grupo de corredores.

PUBLICIDAD

Un corredor ha sufrido una herida superficial por asta de toro de la que ha sido atendido en la plaza de toros, sin precisar su traslado a ningún centro asistencial, mientras que otros siete han sido evacuados al Hospital Universitario de Navarra con heridas de diversa consideración.

Tras el encierro, las calles han recuperado su actividad festiva. Entre los actos más destacados del día está el tradicional Alarde de Txistularis, que ha celebrado este año su 67ª edición y ha vuelto al escenario de la Plaza de San José, donde ya se ha celebrado en numerosas ocasiones.

Unos setenta músicos, la mayoría txistularis, junto a intérpretes de viento, metal y percusión, han repasado piezas del amplio repertorio clásico para txistu, con espacio para nuevas creaciones de autores contemporáneos. El concierto, bajo la dirección de Xabier Olazabal Etxegia, ha contado, como es habitual, con grupos invitados.

Más de una treintena de asociaciones participarán por la tarde en la octava Mazedonia – Kalejira de las Culturas que en estos Sanfermines se enmarca en la celebración, por primera vez, del Día de la Diversidad.

Se trata así de reconocer la pluralidad y la riqueza de las diferentes culturas que conviven en Pamplona en unas fiestas internacionales como las de San Fermín. El programa de este Día de la Diversidad se completa con el concierto de Yayá Massemba que ha actuado en plaza de la Compañía.

Este grupo de origen brasileño está formado por mujeres en la Chapada Diamantina de la zona de Bahía. Se fundó en 2018 con el objetivo de visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres en la música como cantantes, compositoras e instrumentalistas. Su estilo musical se inspira en la música popular y en la cultura afrobrasileña, celebrando la ancestralidad, la naturaleza y el legado de las distintas generaciones de mujeres predecesoras.

En la Mazedonia – Kalejira de las Culturas se prevé la participación de 34 grupos culturales de países y zonas como Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Ecuador, Gambia, Perú, Sáhara y Venezuela, además de asociaciones navarras que trabajan en el ámbito de la diversidad cultural.

El recorrido llevará a los grupos a lo largo de poco más de un kilómetro hasta la Plaza del Castillo. Pasarán por la calle Mayor, calle San Saturnino, Plaza Consistorial, Mercaderes y Chapitela para llegar a la Plaza del Castillo y dar media vuelta a la plaza.

La jornada terminará con una concentración del Movimiento Feminista de Iruñerria por las agresiones sexistas en lo que va de Sanfermines. Uno de los detenidos por tocamientos ha ingresado en prisión y el detenido por una presunta violación está a la espera de pasar a disposición judicial. EFE

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio de la luz en España para este lunes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

El precio de la luz en España para este lunes

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

La evolución de los incendios registrados en Los Gallardos y en la Sierra de las Moreras ha mejorado de forma significativa y ha permitido que muchas personas regresen a sus hogares

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

Una psicóloga explica cómo aprender a ver las señales de que una relación se va a acabar y por qué las dos personas se sienten víctimas

Lisa Firestone señala que dentro de la pareja es común que uno de los miembros se quede sorprendido ante una ruptura repentina

Una psicóloga explica cómo aprender a ver las señales de que una relación se va a acabar y por qué las dos personas se sienten víctimas

Qué efectos tiene el eclipse solar en los animales: de la ansiedad en los primates al impulso de apareamiento de los reptiles

El próximo 12 de agosto habrá un eclipse solar total en la península ibérica a las 20:30 horas

Qué efectos tiene el eclipse solar en los animales: de la ansiedad en los primates al impulso de apareamiento de los reptiles

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”

El experto reclama más regulación y planificación pública para proteger a las familias en riesgo de exclusión

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena la demolición de una piscina privada de 38 metros levantada en suelo protegido del Parque Natural del Turia

El Supremo ordena la demolición de una piscina privada de 38 metros levantada en suelo protegido del Parque Natural del Turia

La baliza V-16 se impone, con un récord de activaciones en carretera: la DGT moviliza a la Guardia Civil

La Justicia declara improcedente el despido de una cajera que se comió un producto del almacén que ya estaba retirado de la venta

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

ECONOMÍA

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”

Los trabajadores españoles necesitan todas sus vacaciones y del tirón para desconectar: 27 días frente a los 8 de los británicos y los 12 de los franceses

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

DEPORTES

Argentina vuelve a salvarse ‘in extremis’ gracias a Julián Álvarez y Lautaro ante una Suiza en inferioridad: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Argentina vuelve a salvarse ‘in extremis’ gracias a Julián Álvarez y Lautaro ante una Suiza en inferioridad: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Haaland se acuerda del Real Madrid en su despedida del Mundial: los goles y mejores jugadas del partido, en vídeo

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega