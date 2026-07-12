Los Sanfermines abrazan la diversidad en otra jornada abrasadora

Pamplona, 12 jul (EFE).- Los Sanfermines viven por primera vez una jornada dedicada a la diversidad cultural, precisamente en un domingo de gran afluencia de visitantes de todo el mundo que, en una jornada en la que se rozarán de nuevo los 40 grados, llenan las calles de Pamplona.

El día ha comenzado con los toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla protagonizando un tenso y emocionante sexto encierro que ha dejado un herido leve por asta y que ha resultado multitudinario.

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En una carrera en la que se han vivido escenas de peligro, pero también oportunidades para realizar bonitas carreras, los astados han completado el recorrido en dos minutos y medio.

El encierro se ha caracterizado por la cantidad de golpes y trompicones que los toros gaditanos han provocado por las calles de Pamplona, con un momento de especial tensión en la bajada al callejón, cuando uno de los animales ha embestido a un grupo de corredores.

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Un corredor ha sufrido una herida superficial por asta de toro de la que ha sido atendido en la plaza de toros, sin precisar su traslado a ningún centro asistencial, mientras que otros siete han sido evacuados al Hospital Universitario de Navarra con heridas de diversa consideración.

Tras el encierro, las calles han recuperado su actividad festiva. Entre los actos más destacados del día está el tradicional Alarde de Txistularis, que ha celebrado este año su 67ª edición y ha vuelto al escenario de la Plaza de San José, donde ya se ha celebrado en numerosas ocasiones.

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Unos setenta músicos, la mayoría txistularis, junto a intérpretes de viento, metal y percusión, han repasado piezas del amplio repertorio clásico para txistu, con espacio para nuevas creaciones de autores contemporáneos. El concierto, bajo la dirección de Xabier Olazabal Etxegia, ha contado, como es habitual, con grupos invitados.

Más de una treintena de asociaciones participarán por la tarde en la octava Mazedonia – Kalejira de las Culturas que en estos Sanfermines se enmarca en la celebración, por primera vez, del Día de la Diversidad.

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Se trata así de reconocer la pluralidad y la riqueza de las diferentes culturas que conviven en Pamplona en unas fiestas internacionales como las de San Fermín. El programa de este Día de la Diversidad se completa con el concierto de Yayá Massemba que ha actuado en plaza de la Compañía.

Este grupo de origen brasileño está formado por mujeres en la Chapada Diamantina de la zona de Bahía. Se fundó en 2018 con el objetivo de visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres en la música como cantantes, compositoras e instrumentalistas. Su estilo musical se inspira en la música popular y en la cultura afrobrasileña, celebrando la ancestralidad, la naturaleza y el legado de las distintas generaciones de mujeres predecesoras.

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En la Mazedonia – Kalejira de las Culturas se prevé la participación de 34 grupos culturales de países y zonas como Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Ecuador, Gambia, Perú, Sáhara y Venezuela, además de asociaciones navarras que trabajan en el ámbito de la diversidad cultural.

El recorrido llevará a los grupos a lo largo de poco más de un kilómetro hasta la Plaza del Castillo. Pasarán por la calle Mayor, calle San Saturnino, Plaza Consistorial, Mercaderes y Chapitela para llegar a la Plaza del Castillo y dar media vuelta a la plaza.

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La jornada terminará con una concentración del Movimiento Feminista de Iruñerria por las agresiones sexistas en lo que va de Sanfermines. Uno de los detenidos por tocamientos ha ingresado en prisión y el detenido por una presunta violación está a la espera de pasar a disposición judicial. EFE

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