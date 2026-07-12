Los fuegos de Vimianzo y Laxe (A Coruña) se han unido en uno solo con evolución favorable

Santiago de Compostela, 12 jul (EFE).- Los incendios forestales registrados en Vimianzo y Laxe, en A Coruña, se han unido en uno solo que continúa activo pero con una evolución favorable, según el último parte de Medio Rural.
En base a las estimaciones provisionales, en conjunto la superficie afectada es de 165 hectáreas.
Para su extinción se han movilizado, hasta ahora, cuatro técnicos, 26 agentes, 30 brigadas, 29 motobombas, cinco palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, dos helicópteros y un avión.
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En la provincia de Lugo sigue también activo el fuego de Ribas de Sil, igualmente con una evolución favorable, y en este caso son un centenar las hectáreas devastadas.
Allí el dispositivo ha estado conformado, de modo acumulado, por dos técnicos, 19 agentes, 26 brigadas, veinte motobombas, tres palas, siete helicópteros y cinco aviones.
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Medio Rural solo informa en Galicia de aquellos incendios que afectan a al menos 20 hectáreas de superficie quemada.
Está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para avisar en caso de incendios forestales, además de otro de carácter anónimo para denunciar posible actividad delictiva de este tipo, el 900 815 085. EFE
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