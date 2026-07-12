Los bomberos controlan el fuego de Camarasa (Lleida)

Barcelona, 12 jul (EFE).- Los Bombers de la Generalitat siguen trabajando este domingo en más de una decena de incendios forestales desatados en los últimos días, tanto en la extinción como en el control para que no se reaviven los puntos calientes, fuegos entre los que se encuentran los de Camarasa (Lleida), ya controlado, Mont-roig del Camp (Tarragona), Pla de Manlleu (Tarragona) y Guimerà (Lleida).

Fuentes de los Bombers han informado a EFE de que el incendio que comenzó este sábado en Camarasa está controlado tras quemar 21,8 hectáreas, según los datos de los Agentes Rurales.

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En este incendio trabajan los efectivos de 24 dotaciones mientras que este domingo se ha levantado el confinamiento vigente desde el día anterior en el pequeño núcleo de Fontllonga.

El fuego que comenzó también este sábado en Mont-roig del Camp está igualmente controlado tras quemar siete hectáreas, según los Agentes Rurales.

El fuego de Pla de Manlleu, entre Aiguamúrcia y Sant Jaum dels Domenys, en Tarragona, está igualmente controlado tras afectar a 89 hectáreas. También está estabilizado el fuego de Guimerà, donde se han quemado 409 hectáreas.

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El fuego que comenzó el pasado miércoles, día 8, en Gavà (Barcelona) está controlado y ha quemado ocho hectáreas, al igual que el de Navarcles (Barcelona), que también está controlado y ha afectado a 53 hectáreas.

Controlado está, aunque se sigue trabajando en el mismo este domingo, el fuego de Sentmenat (Barcelona), donde se han quemado 181 hectáreas.

Los Agentes Rurales mantienen este domingo restringido el acceso a ocho espacios naturales por el peligro extremo de incendio forestal.

Son los de Montsec d'Ares; Montsec de Rúbies; Baronia de Rialb; Ribera Salada; Sant Llorenç del Munt i l'Obac; Montserrat; Montmell-Marmellar; y Montsant.

Asimismo, hay 72 municipios de 14 comarcas catalanas en nivel rojo por riesgo extremo de incendios y 187 localidades de 20 comarcas en nivel naranja, por elevado riesgo de fuego forestal.EFE

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