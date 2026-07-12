Levantado el confinamiento de Fontllonga (Lleida) al estabilizar el incendio de Camarasa

Barcelona, 12 jul (EFE).- Protección Civil ha levantado este domingo el confinamiento del núcleo de Fontllonga (Lleida), cuyos vecinos permanecían en sus casas por el incendio forestal y de vegetación agrícola desatado en la tarde de este sábado en Camarasa, que ha quedado estabilizado tras quemar unas 19 hectáreas.

Protección Civil ha informado de que se ha comunicado que se levanta el confinamiento de las casas aisladas a través de los Mossos y en contacto con el ayuntamiento. En el pueblo de Fontllonga constan domiciliadas 14 personas.

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El fuego está estabilizado, según los Bombers de la Generalitat, que durante la noche han trabajado en la zona con 16 dotaciones, cuyos efectivos han consolidado el perímetro del incendio, que tiene líneas de agua.

Este fuego comenzó pasadas las tres de la tarde y llegó a movilizar 160 efectivos de los bomberos y 55 dotaciones, 11 de ellas aéreas.

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El fuego afecta al espacio natural protegido del Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa y arde en la sierra dels Llaners, muy cerca de Montsec de Rubies. EFE