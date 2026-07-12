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León suma un segundo incendio de nivel 1 en Vanidodes (León), aunque estabilizado

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Valladolid, 12 jul (EFE).- Al incendio de Caboalles de Arriba (León) se ha sumado este domingo el de la localidad leonesa de Vanidodes, que aunque tenga un índice de gravedad potencial (IGR) 1, está estabilizado.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, que han indicado que el fuego del término municipal de Vanidodes -localidad de Magaz de Cepeda- "no avanza desde la noche y su perímetro está estabilizado".

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Sin embargo, al haber gran cantidad de puntos calientes en una zona de vegetación muy densa y al encontrarse las llamas dentro de un pinar muy extenso, obliga a mantener el nivel de riesgo 1 al peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas y por la gran carga de combustible en la zona.

Sin embargo, el incendio que más preocupa en este momento es el de Caboalles de Arriba, dependiente del municipio leonés de Villablino y declarado el pasado 7 de julio por la posible caída de un rayo, en el que han operado desde esa fecha un total de 59 medios.

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Este fuego mantiene el nivel 1 desde el pasado 10 de julio y en este momento cuenta con tres agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, un bulldozer, una brigada helitransportada y un helicóptero, que operan sobre el terreno.

Además de los medios castellanos y leoneses, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias trabaja en la zona para que el incendio no se adentre en territorio asturiano a través de la zona de Leitariegos.

Bomberos de Cangas del Narcea y trabajadores de una empresa forestal permanecieron durante la noche en la zona, donde hoy continuarán colaborando en trabajos de extinción.

Los otros cinco incendios activos corresponden al de Ribota de Sajambre, en León y el que lleva más tiempo activo, desde el 26 de junio; los de Canseco, Remolina, La Faba-Bargelas y Vizmalo (Burgos).

El incendio de Villarobejo (Palencia) que se declaró el sábado y que alcanzó un IGR 1, ha bajado a nivel 0 de índice de gravedad potencial (IGR) y desde primera hora de este domingo se encuentra estabilizado. EFE

jjp-lj-fsm/aam

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