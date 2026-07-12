Le Mesnager y Van Coevorden se imponen en el Ironman 70.3 de Vitoria

Vitoria, 12 jul (EFE).- Damien Le Mesnager y Natalie Van Coevorden se impusieron este domingo en el Ironman 70.3 de Vitoria, que estuvo marcado por las altas temperaturas y en la que tomaron parte más de 3.000 atletas entre las dos pruebas.

En la prueba de nado falleció uno de los participantes, que tuvo que ser rescatado del embalse de Ullibarri-Gamboa por personal de emergencias que intentó reanimarle sin éxito.

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Los primeros en finalizar fueron los de la media distancia, tras recorrer 1,9 kilómetros a nado, 90 kilómetros en bicicleta y 21,1 kilómetros de carrera a pie.

En la prueba masculina, el triatleta francés Damien Le Mesnager fue el más rápido con un tiempo total de 3:37:23. A pesar de no hacer una buena marca en la natación, el galo se impuso con la bicicleta y en la carrera a pie a Youri Keulen.

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El neerlandés, quinto en la natación, cruzó la línea de meta de la Plaza Nueva de la capital vasca muy cerca del campeón con un tiempo de 3:38:03.

El tercer cajón lo ocupó el español Gabriel Montiel, que aprovechó su gran segmento de natación para mantenerse con los mejores.

Fue sexto en la bicicleta, pero recortó posiciones en la carrera a pie, a dos minutos del segundo, tras parar el cronómetro en 3:40:11.

En categoría femenina, Natalie Van Coevorden fue la más rápida con un tiempo de 4:11:18.

La australiana se valió de su gran marca en la natación para sacar más de tres minutos a la suiza Nina Derron (4:13:44)

La francesa Jeanne Collonge fue tercera con un tiempo de 4:15:26. EFE

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