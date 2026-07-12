Las temperaturas serán muy altas este lunes en Baleares y el tercio este peninsular

Madrid, 12 jul (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes temperaturas máximas significativamente elevadas en Baleares y tercio este peninsular, frente a un descenso térmico notable en el Cantábrico oriental, además de posibles chubascos y tormentas fuertes en regiones del Ebro, Pirineo occidental y aledaños.

Según las predicciones meteorológicas, se mantendrá la estabilidad en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados.

Pese a ello, un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la península dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en el Cantábrico y Galicia, con probables precipitaciones ocasionales en el oeste de esta comunidad e intervalos de nubes medias y altas en otras regiones del norte y noroeste peninsular.

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Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el propio noroeste peninsular, con probables chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas de Galicia y Asturias, y especialmente en el interior nordeste, pudiendo ser localmente fuertes e ir con granizo en regiones del Ebro, Pirineo occidental y aledaños. Calima en el tercio este peninsular y Baleares.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del extremo norte peninsular, notablemente en el Cantábrico oriental, y exceptuando el nordeste, con pocos cambios. Predominio de los ascensos en el tercio sur, Baleares, Comunidad Valenciana y zonas aledañas. Pocos cambios en el resto.

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Se superarán los 35 grados en Baleares, tercio este peninsular, zonas del Guadalquivir, meseta sur y Alborán, incluso pudiendo llegar a 38 grados en regiones del nordeste y Mallorca. En las mínimas predominarán los ascensos en el nordeste peninsular y los descensos en el resto de la mitad norte y en la meseta sur. Pocos cambios en el resto del país. No bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo y tercio nordeste.

Soplará viento moderado del componente oeste en los litorales del sur peninsular y de sur en los del oeste de Galicia.

Viento flojo en el resto de la península predominando las componentes oeste y sur, salvo en el Cantábrico con viento de norte y en la fachada oriental con viento del este. Alisio moderado en Canarias y viento de flojo a moderado del este, rolando a sur en Baleares.

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PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

GALICIA: poco nuboso con intervalos de nubes bajas y, desde la mañana, de nubosidad de evolución. Brumas y probables bancos de niebla matinales y nocturnos en el interior de Lugo y en puntos altos de Ourense. Probables lluvias débiles dispersas que no se descartan en el cuadrante sureste y que serán más probables e intensas en el litoral más septentrional por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el cuadrante sureste; máximas que bajan en el litoral y Montaña de Lugo y se mantienen con pocos cambios en el resto. Viento flojo de sur y suroeste, que será moderado en el litoral occidental, tendiendo por la noche a flojo variable salvo en el área de Fisterrra.

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ASTURIAS: poco nuboso con algún intervalo de nubes bajas matinales y nocturnas y de evolución, en horas centrales, con lluvias débiles y chubascos que podrían ser localmente fuertes y con tormentas en el noroeste y que serán poco probables en el litoral oriental. Probables brumas o nieblas nocturnas en el interior, sobre todo en la Cordillera. Temperaturas en descenso. Viento flojo variable arreciando desde la tarde hasta este moderado en el litoral occidental.

CANTABRIA: intervalos nubosos. Brumas matinales dispersas en el interior y nieblas en el extremo sur que serán más probables por la noche. Probables precipitaciones débiles y dispersas en el interior en horas centrales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso que será más acusado en el tercio oeste; máximas en descenso. Viento flojo variable tendiendo a mediodía a norte y nordeste.

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PAÍS VASCO: intervalos nubosos de nubes bajas matinales y nocturnas y de nubosidad media y alta en horas centrales. Probabilidad de brumas y nieblas a primeras y últimas horas, sobre todo zonas altas. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa de madrugada. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso que será más acusado en la Rioja alavesa; y descenso en las máximas, que será notable, salvo en el tercio sur y en el litoral de Bizkaia. Viento flojo, variable en interior y, en el litoral, de componente oeste con intervalos moderados de madrugada, tendiendo a norte flojo en todo el territorio, desde el mediodía.

CASTILLA Y LEÓN: predominarán los cielos con nubes altas y algún intervalo de nubes medias por la tarde, con escasa probabilidad de alguna precipitación aislada en la Cantábrica occidental. Temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso y máximas con pocos cambios. Predominará el viento del suroeste y sur.

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NAVARRA: poco nuboso con intervalos de nubes altas acompañadas al principio y al final del día de nubes bajas en el noroeste con brumas y probables nieblas asociadas. Probables lluvias débiles y dispersas en la vertiente cantábrica. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso que será notable en la vertiente cantábrica, salvo en la Ribera Baja que se mantienen con pocos cambios. Se pueden alcanzar los 36 grados en la Ribera del Ebro y en la mitad este de la zona centro y los 34 en el Pirineo. Viento flojo variable arreciando al final de la tarde a flojo a moderado de componente norte.

LA RIOJA: poco nuboso con nubes altas y algunas nubes medias. Temperaturas en descenso, menos en el extremo oriental, que variarán poco. Viento variable, predominando el suroeste en la sierra y el norte en el valle, flojo en general.

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ARAGÓN: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña; en el Bajo Aragón y extremo este de la Ribera del Ebro por la tarde, no se descartan chubascos aislados; en Cinco Villas y cuadrante noroccidental de Huesca, probabilidad de chubascos dispersos con tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes a últimas horas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en el Pirineo, ascenso en el tercio sur y en el resto con pocos cambios. Viento flojo del sur y sureste, con intervalos de moderado a primeras horas y durante la tarde.

CATALUÑA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas; en el Pirineo occidental, nubosidad de evolución diurna. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, y máximas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a sur y sureste, con intervalos de moderado por la tarde.

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EXTREMADURA: predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas, y alguna nube media por la tarde. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento de componente oeste o variable, flojo o moderado.

MADRID: cielos poco nubosos en general, con intervalos de nubes medias y altas por la mañana. Temperaturas en descenso, menos acusado en la sierra. Vientos flojos variables con predominio del sur y suroeste en las horas centrales del día.

CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos en general, con intervalos de nubes medias y altas en Guadalajara y en la mitad occidental de Toledo por la mañana. Al principio del día, intervalos de nubes bajas acompañados de alguna bruma dispersa y ocasional en zonas elevadas en el extremo este de Cuenca y sureste de Albacete. Posibilidad de cielos turbios por calimas en el extremo oriental de Albacete. Temperaturas mínimas en descenso en Guadalajara, norte de Cuenca, Toledo y Ciudad Real y con aumentos ligeros en el resto. Temperaturas máximas en descenso en Guadalajara, en aumento en Albacete y el este de Cuenca y con pocos cambios en el resto. Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados en Albacete. Vientos flojos variables con predominio del sur y suroeste en las horas centrales del día.

COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas a primeras horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, salvo en el sur de Alicante donde permanecerán sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a este y sureste, con intervalos de moderado durante la tarde.

MURCIA: cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad baja matinal en el norte de la región. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos variables, soplando de componente sur moderados durante el día.

BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Brumas y posibilidad de algún banco de niebla matinal. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios o descenso de las diurnas en el oeste de cada isla, noche tropicales y máximas que pueden alcanzar los 39 grados en el interior de Mallorca. Viento en general flojo variable con brisas costeras.

ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, salvo nubes bajas matinales en la vertiente atlántica. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos variables en el interior y del oeste moderados en el litoral.

CANARIAS: intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas a primeras y últimas horas, que disminuirá a poco nuboso el resto del día, salvo por algún intervalo ocasional en el interior de la provincia occidental por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto, en general. Temperaturas con pocos cambios en general, salvo algún ligero descenso de las mínimas y ligero ascenso de las máximas. Viento flojo a moderado del nordeste. En cumbres, flojo del oeste. EFE