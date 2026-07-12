Las oficinas para canalizar las ayudas por el incendio de Almería abrirán este lunes

Almería, 12 jul (EFE).- Los ayuntamientos de los municipios afectados por el grave incendio forestal en Los Gallardos (Almería) abrirán este lunes oficinas de información para canalizar las ayudas a los vecinos damnificados por este siniestro que ha dejado doce fallecidos.

La apertura inminente de estas oficinas se ha acordado este domingo en un encuentro institucional para abordar la fase de recuperación y explicar la gestión de las ayudas de emergencia, unas líneas económicas que se activarán formalmente en cuanto se dé por finalizada la emergencia, según han informado a EFE fuentes municipales.

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En la reunión han participado la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones; el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín; la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; y el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina.

Junto a ellos han estado los alcaldes de los municipios más castigados por el fuego: Francisco Miguel Reyes Martín (Los Gallardos), Pedro Ridao (Antas), Ángel Collado (Bédar) y Domingo Ramos (Lubrín).

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Durante la cita, Barcones ha trasladado un mensaje de apoyo directo a los regidores locales, les ha asegurado que no están "solos", y ha garantizado que tanto el Gobierno como la Junta y la Diputación estarán al lado de las localidades afectadas para lograr la máxima efectividad en el proceso de reconstrucción.

Según se ha concretado en la reunión, técnicos especializados se desplazarán a cada consistorio para conformar dichas oficinas de información.

En estas dependencias, los ciudadanos podrán exponer las pérdidas y los desperfectos sufridos en sus viviendas mediante la cumplimentación de formularios.

Toda la información será recopilada por cada ayuntamiento y enviada a la Diputación, que se encargará de centralizarla y remitirla al Ministerio para la correspondiente tramitación de las ayudas.

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De forma complementaria, técnicos de la Diputación de Almería iniciarán también a partir de mañana los trabajos de campo en los diferentes municipios para evaluar de manera directa los daños ocasionados en infraestructuras, valorando y registrando las incidencias en suministros eléctricos, tuberías y caminos. EFE

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