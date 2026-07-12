Las marcas blancas suman y siguen: acumulan ya el 61 % del gasto en alimentación

Madrid, 12 jul (EFE).- La marca de la distribución (marca blanca), sumó el 61,2 % del gasto en alimentación que se hizo en el conjunto del país hasta junio; más allá de su tradicional posicionamiento por precio, el papel de estos productos se amplía en esta etapa de madurez con propuestas prémium e innovadoras.

En un contexto de una inflación algo más moderada y de incertidumbre por el conflicto en Irán, los consumidores españoles aumentan su confianza en las marcas de distribuidor, según los datos de la consultora Circana, facilitados a EFE, al cierre del primer semestre de 2026.

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Su análisis refleja que estas marcas siguen creciendo en todas las categorías en términos de gasto y de volumen, ganando así espacio en las neveras y las despensas de los españoles.

Destaca la alimentación, que es el principal motor de estas marcas, que han elevado el 5,3 % sus ventas en valor y el 3,1 % en volumen, tras subir los precios un 2,2 %.

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Tan solo le supera en presencia la droguería y limpieza, donde la marca de los supermercados casi llega el 65 % de la cuota total y sigue creciendo al 3,4 %.

Por contra, las bebidas son, según Circana, el "principal bastión" de las marcas de fabricantes, que mantienen el 65,5 % del gasto de los españoles, pues son productos donde "la fortaleza de la marca, la innovación y la diferenciación" siguen siendo factores "especialmente relevantes".

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En términos generales, el incremento de precios en estos primeros seis meses del año, de acuerdo a sus datos, se queda en un 1,6 % para los productos de marca propia y el 1,5 % en los de fabricante.

Sin embargo, para los analistas de la compañía, el futuro de las marcas que desarrollan las propias cadenas pasa por generar más valor, una vez alcanzado un momento de "madurez".

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"La innovación, las propuestas prémium, la salud y el bienestar o la sostenibilidad están ampliando el papel de la marca de distribuidor", apunta el análisis.

Según el director gerente de Circana, Antonio Khalaf, "la marca de distribuidor ya no es únicamente una herramienta para ganar cuota, pues ya se comporta como una marca en sí misma, capaz de generar fidelidad hacia la enseña".

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La siguiente etapa pasa por "seguir desarrollando propuestas de valor relevantes para el consumidor, desde salud y bienestar hasta conveniencia o sostenibilidad, y por ampliar su presencia en categorías donde todavía existe recorrido".

Así, la "gran oportunidad", en opinión de Khalaf, está en "conseguir que el consumidor encuentre en una misma cadena una respuesta cada vez más completa a sus necesidades y tenga menos motivos para acudir a otros establecimientos para completar su compra".

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Por su parte, los datos de Worldpanel by Numerator, en este caso hasta mayo, destacan que la marca de distribuidor sigue creciendo en todos los sectores, fundamentalmente impulsada por cadenas de surtido corto.

Según sus cifras, el 47,2 % del total de los productos envasados adquiridos dentro del hogar en los cinco primeros meses del año fue de marca propia, un porcentaje que se eleva hasta los 48,6 % en el caso de la alimentación envasada y al 56,3 % en la droguería.

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Además, de las diez cadenas de supermercados analizadas, nueve suben su cuota en valor en productos de su marca propia, a excepción de Consum, que la mantiene en el 37,3 %.

Para esta consultora, del análisis de los primeros cinco meses del año se desprende que el consumidor sigue amortiguando la inflación con sus decisiones de compra y que, por ahora, las marcas de fabricante están trasladando mayores incrementos de precio. EFE

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