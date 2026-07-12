La Semana Negra de Gijón finaliza con récord de actividades culturales

Gijón 12 jul (EFE).- La Semana Negra de Gijón ha finalizado este domingo su trigésimo novena edición que, durante 10 días, desde el pasado 2 de julio, ha celebrado 185 actividades culturales con más de un centenar de autores invitados.

La dirección del festival ha expresado satisfacción por la afluencia de público a los actos culturales, atracciones de feria y puestos de comida en el recinto que, por primera vez se habilitó junto a la playa del Arbeyal, al oeste de la ciudad.

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En el acto de clausura, el director Miguel Barrrero ha anunciado que el año próximo se celebrará en el mismo espacio el 40 aniversario de la Semana Negra, con una edición especial entre el 2 y el 12 de julio.

En la ceremonia que puso fin al festival han participado, además, el director general de Política Lingüística de Asturias, Antoón García, y los concejales de Gijón, Montserrat López Moro y Guillermo Villoria.

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Barrero ha defendido la "esencia" del festival que aúna cultura con otras actividades de ocio y se celebra al aire libre en medio de una feria de atracciones, aunque desde su origen, hace casi cuatro décadas, ha tenido que cambiar de ubicación decenas de veces.

"Somos el primer festival errante del mundo, pero aun así hemos dado en la tecla con un estilo beligerante en lo cultural y social, pero amable con la gente", ha afirmado el director.

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Antón García ha destacado la evolución del festival desde la primera edición que se celebró en los muelles del Puerto El Musel y ha ratificado el apoyo del Principado de Asturias para las próximas ediciones. EFE

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