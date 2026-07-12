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Josep Maria Mestres afronta el TNC con el reto de convertirlo en una casa para el público

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 Aníbal de la Beldad

Almagro (Ciudad Real), 12 jul (EFE).- El director de escena Josep Maria Mestres encara su etapa al frente del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) con intención de consolidarlo como espacio de referencia para toda la ciudadanía y de reivindicar un teatro "necesario", capaz de generar reflexión, comunidad y esperanza en un momento que considera especialmente complejo.

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Mestres, que está dirigiendo en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 'La dama boba', de Lope de Vega, ha asegurado este domingo, en una entrevista con EFE, que su nombramiento al frente del principal teatro público catalán responde a un sentido de "responsabilidad" hacia una profesión a la que ha dedicado toda su vida.

"He tenido la suerte de dedicarme a un oficio que me apasiona y he sentido la necesidad de devolver todo lo que he recibido. La experiencia, los errores, los aciertos y el aprendizaje quiero ponerlos ahora al servicio público", ha afirmado.

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Su incorporación al TNC comenzará oficialmente el próximo 1 de septiembre, aunque durante la próxima temporada convivirá con la actual directora, Carme Portaceli, en un relevo que califica de "muy ordenado", ya que mientras ella desarrollará la programación ya diseñada, Mestres trabajará en la temporada siguiente.

Entre sus prioridades figura construir una programación "coherente y poderosa", capaz de responder al contexto actual.

"Vivimos momentos en los que vemos peligrar derechos y libertades conquistados con mucho esfuerzo. El teatro debe ofrecer un espacio donde la sociedad pueda mirarse a sí misma y reflexionar sobre el presente", ha señalado.

El futuro director del TNC apuesta por combinar el talento de creadores consolidados con la incorporación de nuevas voces y reivindica el excelente momento que atraviesa la dramaturgia catalana contemporánea.

Mestres ha afirmado que "el TNC debe ser un escaparate para la autoría del país, pero también un lugar donde el patrimonio dialogue constantemente con el presente".

Esa mirada contemporánea es también la que aplica a los textos clásicos ya que para él autores como Lope de Vega, Àngel Guimerà o Santiago Rusiñol solo conservan su vigencia si se abordan desde las preguntas del presente.

"El teatro ocurre aquí y ahora. Lo importante no es reproducir una época, sino descubrir qué nos está diciendo hoy ese texto y por qué sigue interpelándonos cuatro siglos después", ha explicado el nuevo director.

En este sentido, ha rechazado convertir los clásicos en piezas de museo y advierte que el teatro debe "huir de la arqueología", y ha añadido que "no depende de si el vestuario es histórico o contemporáneo, sino de la mirada con la que afrontamos la obra".

Mestres también se ha mostrado partidario de reforzar las coproducciones y los intercambios entre instituciones teatrales públicas, tanto dentro de Cataluña como con otros centros de referencia del Estado.

Aunque evita fijarse objetivos personales para el final de su mandato, sí tiene claro qué le gustaría que representara el TNC para el público.

"Quiero que la gente lo reconozca como una casa a la que le gusta ir, un lugar donde se sienta acogida y donde compartir una experiencia colectiva", afirma.

Ha concluido recordando una idea que ha marcado su último trabajo escénico, 'La herencia', que se podrá ver en los próximos meses y que está inspirado en la novela de E. M. Forster 'Only connect' (Solo conecta) y que le gustaría que fuera también el eje de su trabajo al frente del TNC: "Si fuéramos capaces de conectar más entre nosotros, creo que nos iría mucho mejor". EFE

(Foto) (Vídeo)

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