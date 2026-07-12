Jordan Lee deja sin el título júnior al hijo de Hewitt

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- El estadounidense de 16 años Jordan Lee, procedente de la fase previa, se proclamó campeón de Wimbledon en categoría júnior al ganar en la final a Cruz Hewitt, de 17, hijo del legendario exjugador Lleyton y actual capitán del equipo australiano de Copa Davis, por 4-6, 6-4 y 7-5.

Lee, el más joven del cuadro del torneo, tardó una hora y 56 minutos en sellar la remontada e impedir la victoria de su rival.

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Lleyton Hewitt, que vio desde la grada la final perdida por su hijo, tiene dos títulos del Grand Slam, uno precisamente en Wimbledon, en 2002. Un año antes conquistó el Abierto de Estados Unidos.

Asimismo, fue finalista en el Abierto de Australia en 2005 y logró el título de Maestro, Finales ATP, en 2001 y 2002.

Fue durante un tiempo el tenista más joven en alcanzar el número uno del 'ranking' ATP, con 20 años, 8 meses y 26 días, hasta que el español Carlos Alcaraz le superó con 19 años y 129 días. EFE

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