Javier Castillo 'Poty' será el carrocista mayor de la 115 Batalla de Flores de Laredo

Colindres (Cantabria), 12 jul (EFE).- El bailarín, coreógrafo y presentador cántabro Javier Castillo 'Poty' será el carrocista mayor en la 115 edición de la Batalla de Flores de Laredo (Cantabria), que se celebrará el viernes, 28 de agosto, con la participación de catorce carrozas elaboradas por siete agrupaciones.

Asimismo, se homenajeará como carrocista veterano a Antonio Pascual Torre, quien participó en el certamen floral en 1968 con su carroza 'Cinco Continentes', del grupo Herpas (Hermanos Pascual), ganando en la categoría de vestidos y obteniendo el tercer premio en el apartado general.

PUBLICIDAD

Además, según señala el Ayuntamiento de Laredo en redes sociales, Pascual fue el primer carrocista en innovar con un elemento móvil, dado que su creación, una bola del mundo, giraba mientras avanzaba la estructura.

Una de las novedades del concurso para esta edición de 2026 es que se introduce un trofeo de plata pura valorado en 1.700 euros que premiará al segundo clasificado de la categoría principal durante los próximos diez años.

PUBLICIDAD

Se trata de un sombrero mexicano de plata de 25 centímetros sobre una peana de madera, una distinción que se suma a la onza de oro para el ganador que comenzó a entregarse en la pasada edición de la Batalla de Flores de Laredo.

También se estrena un nuevo premio a la sostenibilidad, dotado con 500 euros,

La 115 edición de la Batalla de Flores, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, contará con el desfile de catorce carrozas, diez en categoría A y cuatro en el apartado B.

PUBLICIDAD

Las agrupaciones participantes son Carrozas Oruña, Grupo Alegoría, Come Golayu, El Cantu, Grupo Pejino, Mi Vida Loca y Agrupa-2. EFE

mare/pgh/aam