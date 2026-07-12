Gamarra avanza que el PP perseguirá a los autores intelectuales de los asesinatos de ETA

Bilbao, 12 jul (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este domingo que su partido tendrá como "prioridad" sentar en el banquillo a los autores intelectuales de los asesinatos de ETA.

En declaraciones a los medios en Ermua (Bizkaia), tras el acto de homenaje del PP al edil de esta formación en esta localidad Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 29 años, Gamarra ha asegurado que su partido no sólo trabajará para seguir esclareciendo los 376 asesinatos de ETA que permanecen sin resolver, sino para que sean juzgados "quienes dieron las órdenes" de esos crímenes.

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Gamarra ha recalcado que el PP no "blanqueará a Bildu", como ha considerado que hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reafirmado el compromiso de su formación de reformar la ley penitenciaria.

En este sentido, ha acusado a Sánchez de utilizar la actual ley penitenciaria para mantenerse en el poder, al permitir que "condenados por terrorismo estén en las calles, para que él permanezca en la Moncloa".

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La representante del PP ha reprochado al presidente del Gobierno que tenga un "pacto encapuchado" con EH Bildu que constituye, ha afirmado, "el mayor de los agravios y las traiciones" a las víctimas de ETA, que "dieron su vida por los valores" de la democracia.

También le ha afeado su intención de "enriquecerse y permanecer en el poder a cualquier precio" y ha señalado que en estos momentos el presidente del Gobierno vive "su peor momento", por su "corrupción ética e institucional", al haber "convertido a Bildu en su principal socio de Gobierno".

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"Sánchez ocupa el poder y es presidente por haber cedido ante Bildu el acercamiento por los condenados por el terrorismo", ha reiterado Gamarra, antes de reafirmar el compromiso de su partido por mantener una memoria sobre el terrorismo que reproduzca "fielmente la historia de la mano de las víctimas".

La representante del PP ha abogado, de igual forma, por la reforma de la Ley Electoral, para impedir que en las listas puedan concurrir candidatos formados por personas condenadas por terrorismo que, "ni se arrepienten, ni colaboran con la justicia". EFE

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