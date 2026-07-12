FR Moto gana las 24H de Barcelona-Catalunya con un récord de 780 vueltas

Barcelona, 12 jul (EFE).- El equipo FR Moto se adjudicó este domingo las 24H Moto Barcelona Catalunya Martimotos 2026 tras completar un récord de 780 vueltas al Circuit de Barcelona-Catalunya, 18 más que la anterior mejor marca de la prueba, establecida en 2024, al término de una edición marcada por el intenso duelo con Kawasaki Català Aclam.

La formación de Bigues i Riells, integrada por David Sanchis, Diego Pérez, Marco Tapia y Daniel González, logró la victoria absoluta y en la categoría Endurance World Championship (EWC), mientras que Kawasaki Català Aclam, con Miquel Pons, Xavi Artigas, Àlex Toledo y Julien Pilot, terminó segundo a seis vueltas del vencedor después de mantenerse en la lucha por el triunfo durante casi toda la carrera.

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Ambos equipos protagonizaron un pulso constante desde los primeros compases y afrontaron las últimas horas rodando en la misma vuelta, una situación inédita en la historia reciente de la prueba. Sin embargo, a menos de dos horas para el final, un problema eléctrico obligó a Kawasaki Català Aclam a detenerse durante varios minutos en los boxes, una incidencia que permitió a FR Moto abrir una ventaja definitiva.

El equipo vencedor cruzó la meta con 780 vueltas completadas, nuevo récord de la competición, favorecido por una carrera sin intervenciones del coche de seguridad y por la elevada fiabilidad de las motocicletas. La prueba concluyó con solo cuatro abandonos.

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La tercera posición absoluta fue para Box69 Racing, formado por Christian Palomares, Marc Miralles, Félix Rodríguez y Bastian Ubl, que además se impuso en la categoría Open Superbike. El conjunto de Sabadell protagonizó una de las remontadas del fin de semana, ya que llegó a caer hasta la vigésima sexta posición tras sufrir dos caídas el sábado antes de recuperar terreno hasta subir al podio.

En el resto de categorías, BF Endurance Racing Sachsen se impuso en Superstock 1000 tras finalizar cuarto en la clasificación absoluta, mientras que Exit 94 logró la victoria en Superstock 600 y concluyó noveno en la general. También destacó el equipo íntegramente femenino Martimotos Racing #51, que terminó tercero en Superstock 600. EFE

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