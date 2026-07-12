Feijóo dará la batalla con su ley del concebido no nacido porque el PP cree que cuenta con "el apoyo de la calle"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dará la batalla con su ley del concebido no nacido porque, según los 'populares', la defensa de la familia forma parte del ideario del partido y, de hecho, ese mismo término ya se incluyó en la Ponencia Política que se aprobó en el congreso nacional que el PP celebró en julio de 2025 en Madrid.

"Esta ley es consecuente con nuestra trayectoria política. Y en la calle tenemos el apoyo mayoritario, así que estamos tranquilos", han asegurado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo, después de las duras críticas a Feijóo por parte de formaciones de izquierda, que lo ven como "un ataque a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer" y acusan al PP de asumir los postulados de la ultraderecha.

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En concreto, Feijóo avanzó esta semana una ley nacional para que el concebido no nacido tenga "repercusión económica y social", en línea con la promovida en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Desde 'Génova' sostienen que se trataría de una norma de respaldo a las familias para "apoyar la maternidad, favorecer la conciliación" y que "en España tener hijos deje de ser una heroicidad", en palabras de su portavoz nacional, Borja Sémper.

EL TÉRMINO CONCEBIDO NO NACIDO YA SE INCLUYÓ EN LA PONENCIA DEL PP

Fuentes de la dirección nacional del PP han resaltado que el PP ya habló del concebido no nacido en la Ponencia Política del congreso nacional que celebró hace un año en Madrid, en el que Feijóo fue reelegido presidente de la formación.

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"Creemos que el concebido no nacido debe ser tomado en consideración para acceder a beneficios familiares", reza textualmente en ese documento programático, dentro del capítulo titulado 'La familia: nuestra prioridad'.

Según el PP, "cualquier mujer que quiera ser madre o tenga dudas, sobre todo si es joven, debe ser ayudada" y van a "defender la vida". "Se nos dice que las familias son espacios opresivos, los hombres un enemigo en potencia y los hijos un freno para el empoderamiento femenino. Vamos a desmentir estos dislates y reivindicar la familia, como base de la sociedad, porque eso es, también, hacer políticas de natalidad", añade.

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Es más, el PP recalca en esa ponencia que la natalidad "debería ocupar un lugar central en la agenda política". "¿A quién le puede chocar que el PP defienda a las familias y la natalidad?" ¿Dónde está el punto transgresor?", se preguntan con ironía fuentes del equipo de Feijóo, ante las duras críticas de formaciones como Podemos o Sumar.

FEIJÓO YA PROMOVIÓ UNA LEY EN GALICIA EN 2011

Desde 'Génova' insisten en que la ley anunciada por Feijóo es "consecuente" con su ideario porque en Galicia, cuando era presidente de la Xunta, ya promovió hace 15 años una norma que apuntaba en esa dirección para paliar el declive demográfico.

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En concreto, el artículo 10 de Ley 3/2011 de 30 de junio de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia señala, al hablar de las familias numerosas, que "se asimilará al descendiente el hijo o hija concebido o concebida, y siempre que mediante la aplicación de esta asimilación se obtenga mayor beneficio".

Después de que Feijóo anunciase su intención de impulsar una ley estatal, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, subrayó que en Galicia ya hay, desde que gobernaba allí Feijóo, beneficios a concebidos no nacidos "sin necesidad de una ley", dado que desde la óptica de Galicia no es "necesario".

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LA LEY DE AYUSO VA MÁS ALLÁ QUE LA GALLEGA

Sin embargo, a raíz de la ley promovida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la primera región de España en establecer el reconocimiento con carácter general al concebido no nacido y no circunscrita exclusivamente a las familias numerosas como ocurre en Galicia.

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En concreto, la Asamblea de Madrid aprobó el pasado 2 de junio, con los votos del PP y Vox, una ley que reconoce el concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar a la hora de poder acceder a ayudas públicas.

Así, esta nueva norma se podrá aplicar en Madrid desde que se acredite el embarazo. De esta forma, las familias tendrán los mismos beneficios y derechos en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar: entre ellas, becas para el estudio de Bachillerato, para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, de comedor escolar, abono transportes o al alquiler joven. También se extenderá a las ayudas fiscales, como la deducción en el impuesto sobre la renta o por gastos escolares.

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AÚN EN FASE DE ELABORACIÓN

La dirección del PP, que trabaja en la presentación de su alternativa para las próximas elecciones generales, aún no tiene preparado un borrador de la ley nacional del concebido no nacido, en la que trabajarán las Vicesecretarias de Política Social y Regeneración Institucional que dirigen Carmen Fúnez y Cuca Gamarra, respectivamente, según fuentes del partido.

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Los 'populares', que aseguran que esa norma no tiene por qué llamarse ley del concebido no nacido, también tendrán que definir si esa condición para acceder a beneficios económicos se fija desde el momento de la fecundación o más adelante, una vez superado el plazo de 14 semanas que establece la ley para interrumpir voluntariamente el embarazo, según las fuentes consultadas.

En cualquier caso, desde 'Génova' dejan claro que se trata de una norma que busca apoyar a las familias que van a tener un hijo. "Se apoya a los padres del bebé, que van a tener un cristo logístico importante. No nos incomodan este tipo de debates", zanjan fuentes de la cúpula del PP, que creen que cuentan con el apoyo mayoritario de la sociedad ante la necesidad de que en España crezca la natalidad.