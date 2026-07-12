Fallece una mujer de 71 años tras bañarse en una playa de Badalona

Barcelona, 12 jul (EFE).- Una mujer de 71 años ha fallecido este domingo al sufrir una parada cardiorrespiratoria tras bañarse en la playa del Coco de Badalona (Barcelona).

El Ayuntamiento de Badalona ha informado de que la mujer se estaba bañando y ha empezado a encontrarse mal cuando ha llegado a la arena.

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Los socorristas de la playa, que estaban en el lugar antes del inicio del servicio, le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar, que han continuado poco después sin éxito los sanitarios del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) que han acudido al lugar. EFE