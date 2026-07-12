España consigue dos medallas de bronce en el campeonato del mundo de 420

Redacción Deportes, 12 jul (EFE).- La selección española de vela obtuvo este fin de semana dos medallas de bronce en el campeonato del mundo de 420, que se disputa en Biscarrosse (Francia), conseguidas por Beatriz Quintana y Savina Vicens en categoría absoluta y Elena López y Giulia Sandri en sub-17.

España finalizó este fin de semana el campeonato del mundo, tras seis jornadas de competición con diez pruebas disputadas, y confirmó el buen momento que atraviesa la vela española con las citadas dos medallas de bronce y nueve tripulaciones entre las diez mejores del mundo.

PUBLICIDAD

La primera medalla de bronce llegó con Beatriz Quintana y Savina Vicens en la categoría absoluta femenina, después de toda la semana luchando por el podio, y la clasificación definitiva no se resolvió hasta la última prueba.

Por su parte, Elena López y Giulia Sandri, en sub-17, firmaron un gran campeonato para subir al tercer escalón del podio y poder obtener así una segunda medalla de bronce para España.

PUBLICIDAD

Junto a las dos medallas, otras siete tripulaciones se clasificaron entre las diez mejores de sus respectivas categorías.

En categoría masculina absoluta, Asier Jáudenes y Juan Benítez, finalizaron en cuarta posición, mientras que Lucas y Nicolás Montoya concluyeron décimos.

En categoría femenina, Amalia Coll y Laia Matos, campeonas del mundo sub-17 el pasado año, finalizaron novenas en las absolutas. En sub-17, Marta Mansito y María Sánchez terminaron en séptima posición.

PUBLICIDAD

Por su parte, en sub-17 masculino, Nacho Sánchez y Alejandro Valero fueron décimos, mientras que en sub-17 mixto Paco Riveras y Helena Alcaraz terminaron novenos y Luis Wizner y Celia de la Fuente cerraron el 'top 10' con la décima plaza. EFE