Elia Canales y Andrés Temiño, campeones de la Copa del Mundo en Madrid

Madrid, 12 jul (EFE).- Los españoles Elia Canales y Andrés Temiño se proclamaron este domingo campeones de la Copa del Mundo, que se celebra en Madrid, en el estadio de Vallehermoso, al imponerse 5-4 en la final por equipos mixto de arco recurvo a los chinos Zhu Jingyi y Li Mengqi.

Canales y Temiño lograron la victoria en las flechas del desempate y sumaron su primero oro como pareja en la Copa del Mundo tras la plata y el bronce conseguidos en 2024.

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Los españoles entraron en acción en segunda ronda con victoria por 5-1 ante los estadounidenses Casey Kaufhold y Brady Ellison.

En cuartos de final batieron por 5-3 a los surcoreanos Oh Yejin y Kim Woojin, y en semifinales, y por el mismo resultado, a los italianos Roberta di Francesco y Matteo Borsani. EFE

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