El uruguayo Joaquín Rodríguez se incorpora al Gran Canaria para la próxima campaña

Las Palmas de Gran Canaria, 12 jul (EFE).- El escolta uruguayo Joaquín Rodríguez, de 27 años y una altura de 1,94 metros, vestirá la camiseta del Dreamland Gran Canaria la próxima campaña en Primera FEB, según ha anunciado este domingo la entidad claretiana en un comunicado.

El escolta uruguayo, que es además internacional con su selección, llega después de desvincularse del Casademont Zaragoza, entidad con la que disputó la pasada campaña la Liga Endesa, jugando 34 partidos en total y promediando 8,3 puntos, 3,5 rebotes y 2,6 asistencias por encuentro, convirtiéndose en uno de los referentes de la entidad aragonesa.

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Rodríguez, ha aclarado el club en la nota, llega para formar pareja con el estadounidense con pasaporte dominicano Marques Townes, anunciado oficialmente como fichaje el viernes, en la etapa que supone la vuelta de los canarios a Primera FEB tras 31 años en la elite del baloncesto nacional.

El uruguayo comenzó su carrera como jugador en el Club Atlético Aguada, de su país natal, para posteriormente vestir la camiseta de Larre Borges, pero retornaría pronto al club que le vio nacer baloncestísticamente.

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En la temporada 2018/19, Joaquín Rodríguez se marchó al Estudiantes Concordia de la liga argentina, donde promedió 7,8 puntos, 2,6 rebotes y 2,8 asistencias por encuentro.

Al año siguiente, el escolta ficharía por Obras Sanitarias, equipo en el que militaría durante cuatro temporadas, siendo la mejor de ellas la 2021/22, con unos promedios de 15,6 puntos, 5,4 rebotes y 3,8 asistencias, ha precisado el Gran Canaria, que añade que ese mismo año se convirtió en el líder en robos de la liga argentina.

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Tras un breve paso por Club Atlético Peñarol en el que volvió a su Uruguay natal, regresaría a Obras Sanitarias y pasaría también por equipos como Peñarol Mar del Plata.

Su primera experiencia en España llegaría de la mano de Coosur Betis, en la antiguamente denominada LEB Oro, donde el uruguayo promedió 13,8 puntos, 4,3 rebotes y 3,5 asistencias por encuentro, lo que le hizo llamar la atención de Casademont Zaragoza, que lo incorporó en la temporada 2024/25.

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Sin embargo, en febrero de 2025 lo cedió a Movistar Estudiantes, conjunto con el que tuvo unos guarismos de 11,4 puntos, 2,5 rebotes y 2,3 asistencias por partido.

Rodríguez es el cuarto fichaje que anuncia el Dreamland Gran Canaria en lo que va de pretemporada, después de los de Townes, el base islandés Jón Axel Gudmundsson y el interior estadounidense Luke Fischer, así como la llegada al banquillo del brasileño Bruno Savignani y a la dirección deportiva de Francesc Solana.

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En el capítulo de salidas, tras la anunciada ayer del argentino Nico Brussino, el Gran Canaria ha oficializado las del pívot Mike Tobey, el ala-pívot Eric Vila, el capitán Andrew Albicy, los exteriores Isaiah Wong, Kassius Robertson, Brandon Jefferson y Ziga Samar, así como de Chimezie Metu. EFE