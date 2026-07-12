El PP reclama una reforma legal para "reforzar" la justicia gratuita y el turno de oficio

Madrid, 12 jul (EFE).- El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que reclama una reforma legal para "reforzar" la justicia gratuita y el turno de oficio, con medidas que garanticen la representación gratuita, independientemente del reconocimiento de este derecho al justiciable.

Coincidiendo con el día de la justicia gratuita y del turno de oficio, el PP ha informado en una nota de prensa de la presentación de esta iniciativa, concretamente una proposición no de ley, en la que denuncia que el Gobierno "sigue aplazando la prometida reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita".

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Por ello, pide una reforma legal para que la asistencia, defensa y representación gratuita sea indemnizada, independientemente del reconocimiento de este derecho al justiciable, y para reconocer la asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas que acrediten que no tienen recursos suficientes para litigar.

Además, el PP exige al Ministerio de Justicia que actualice "de forma inmediata" los baremos para indemnizar a los cerca de 40.000 abogados de turno de oficio ya que, según ha denunciado, no se ponen al día desde 2003, lo que ha provocado "una pérdida de poder adquisitivo próxima al 40 %".

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Y reclama igualmente un mecanismo de pago mensual que permita evitar "retrasos perjuiciosos" contra los colegios y los profesionales. EFE