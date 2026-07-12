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El PP exige al Gobierno reformar la ley de justicia gratuita para garantizar indemnizaciones "dignas" al turno de oficio

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El Partido Popular ha anunciado este domingo, con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, una iniciativa para exigir al Gobierno la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita con el objetivo de reforzar este servicio y garantizar indemnizaciones "dignas" para los profesionales que prestan asistencia jurídica de oficio.

En su propuesta, los 'populares' sostienen que la justicia gratuita constituye un servicio público "esencial" y uno de los pilares del Estado de derecho, al garantizar el acceso a la defensa de las personas que carecen de recursos económicos suficientes y hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley.

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En este sentido, el PP reprocha al Ejecutivo que siga aplazando la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y mantenga un sistema que, a su juicio, "no reconoce adecuadamente" el trabajo de abogados y procuradores ni atiende las reivindicaciones históricas de estos colectivos.

Entre las principales medidas, la formación de Alberto Núñez Feijóo reclama que la asistencia, defensa y representación jurídica gratuita sea indemnizada con independencia de que posteriormente se reconozca o no el derecho del justiciable a este servicio. Asimismo, el PP exige al Ministerio de Justicia que actualice de forma inmediata los baremos con los que se deben garantizar unas indemnizaciones dignas a los abogados de turno de oficio, recordando que el ministerio de Bolaños lleva sin actualizar de forma efectiva los baremos desde 2003, lo que ha provocado un "desfase acumulado" y una "pérdida de poder adquisitivo próxima al 40%".

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La iniciativa también pide simplificar los procedimientos para el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita por parte de los colegios profesionales e implantar un mecanismo de pago mensual que evite retrasos en los abonos a los colegios y a los profesionales.

Por último, el PP ha advertido de que el número de letrados adscritos al turno de oficio ha descendido un 14,14% en los últimos cinco años, un dato que atribuye a la falta de medidas eficaces por parte del Gobierno y que, en su opinión, sitúa al sistema "al borde del colapso".

UN PILAR BÁSICO DE LA DEMOCRACIA

En redes sociales, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha reconocido "el trabajo y la vocación" de los casi 40.000 abogados de oficio, que desarrollan una labor que supone "un pilar básico de la democracia".

Por ello, defiende "invertir más y mejor" en la Justicia frente a los "recortes" de Bolaños a los tribunales, y defiende la justicia gratuita y el turno de oficio por es "defender la libertad y la igualdad ante la ley".

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EuropaPress

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