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El pívot James Karnik no seguirá en el FIATC Girona la próxima temporada

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Girona, 12 jul (EFE).- El pívot James Karnik no seguirá la próxima temporada en el FIATC Girona, tras concluir el vínculo que le unía al club catalán hasta el final de la presente campaña, según ha anunciado este domingo la entidad presidida por Marc Gasol.

El jugador canadiense con pasaporte checo, de 27 años y 2,06 metros, se encontraba sin equipo cuando llegó a Fontajau en abril para reforzar la pintura del conjunto entrenado por Moncho Fernández en el tramo final de la Liga Endesa.

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En seis partidos, Karnik promedió 6,2 puntos y 3,8 rebotes en poco más de 14 minutos sobre la cancha. EFE

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