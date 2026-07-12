Espana agencias

El juez escucha esta semana a la directora de la Guardia Civil como investigada y a la presidenta del PSOE como testigo

Guardar
Google icon
Imagen WZRL3KJCKRBQJBCXHJ7Q34JLMY

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, interroga esta semana a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y escucha como testigo a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, que también se reunió con la exmilitante socialista.

González declarará el jueves a las 10.15 horas y después lo hará el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, en el marco de la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

PUBLICIDAD

La directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista. En concreto, indicaron que hay constancia de varios encuentros presenciales entre ellas "los días 30.09.2024, 20.12.2024 y 02.04.2025".

"Valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire Díez marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo 'investigaciones internas' en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa", indicaron los investigadores.

PUBLICIDAD

No obstante, González aseguró el pasado mayo en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la UCO, ni tampoco presionado a ningún agente ni participado en ninguna trama para anular causas judiciales.

En cuanto a Narbona, su testifical estaba prevista para el pasado viernes, pero se aplazó hasta este miércoles por cuestiones personales.

En un informe que forma parte del sumario del 'caso Leire Díez', la UCO detalló una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.

"Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día'", relataron los agentes.

EX ALTOS CARGOS DE LA FISCALÍA

El miércoles también escuchará Pedraz a Diego Villafañe y Beatriz López ex altos cargos de la Fiscalía General del Estado cuando Álvaro García Ortiz la encabezaba y que se reunieron con Leire Díez.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, tanto Villafañe como López mantuvieron dos reuniones entre marzo y abril de 2025 con Jacobo Teijelo, el abogado del exsecretario de Cerdán, y una mujer presentada como una compañera de su despacho, en referencia a Leire Díez.

Por otro lado, el magistrado señala que la posibilidad de llamar a García Ortiz la resolverá cuando "se conozca el resultado de las anteriores testificales", algo que extiende al jefe de seguridad de la sede de la Fiscalía General y a la fiscal de la Secretaría Técnica que tramitó los escritos presentados por el exasesor ministerial Koldo García.

Precisamente, Leticia de la Hoz, la abogada del exasesor, declarará como investigada este martes. De la Hoz pidió al juez Pedraz personarse como "investigada" en la causa para "poder tomar conocimiento de las actuaciones", pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al magistrado que citase como investigada a la abogada.

La empresaria que dice haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, Carmen Pano, testificó el pasado 27 de abril ante agentes de la UCO que De la Hoz y un socio de su despacho les comentaron tanto a ella como a su chófer Álvaro Gallego en una reunión que "había gente interesada en hablar" con ellos "sobre las entregas de dinero en Ferraz".

Según su relato, la letrada les preguntó en otra reunión posterior si habían pensado qué querían a cambio del "favor" y la empresaria le dijo que necesitaba pagar su casa y la boda de su hija Leonor González porque no tenía ingresos.

Pano declaró que De la Hoz le preguntó "cuánto sería eso" y su respuesta fue que quería 25.000 euros para la boda y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa, mientras que Gallego añadió que el quería 15.000 euros para la compra de un coche.

El lunes, Pedraz escuchará a los testigos José Aníbal Álvarez, el que fuera el primer abogado del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y a Daniel Mateo, a quien la Guardia Civil identifica como colaborador de la Jefatura de Información del cuerpo.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El calor dispara las muertes en España: ya son más de 1.600 personas fallecidas desde que comenzó el verano el 21 de junio

Por regiones, el impacto del calor ha sido especialmente notable en Cataluña, que encabeza la lista con 164 muertes atribuibles al calor, seguida de Andalucía, con 120

El calor dispara las muertes en España: ya son más de 1.600 personas fallecidas desde que comenzó el verano el 21 de junio

La baliza V-16 se impone, con un récord de activaciones en carretera: la DGT moviliza a la Guardia Civil

Alemania, Bélgica y Portugal están pendientes de su evolución en España a fin de implantarla

La baliza V-16 se impone, con un récord de activaciones en carretera: la DGT moviliza a la Guardia Civil

K-pop en España: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes

El auge del K-pop ha impulsado las exportaciones musicales y televisivas, generando ganancias multimillonarias para Corea del Sur

K-pop en España: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes

El incendio de Los Gallardos muestra “el impacto de la inacción y el negacionismo climático del Gobierno de Andalucía”

Ecologistas en Acción advierte que la falta de compromiso de PP y Vox ante el cambio climático incrementará la frecuencia y la gravedad de estos eventos catastróficos

El incendio de Los Gallardos muestra “el impacto de la inacción y el negacionismo climático del Gobierno de Andalucía”

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

La evolución de los incendios registrados en Los Gallardos y en la Sierra de las Moreras ha mejorado de forma significativa y ha permitido que muchas personas regresen a sus hogares

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V-16 se impone, con un récord de activaciones en carretera: la DGT moviliza a la Guardia Civil

La baliza V-16 se impone, con un récord de activaciones en carretera: la DGT moviliza a la Guardia Civil

La Justicia declara improcedente el despido de una cajera que se comió un producto del almacén que ya estaba retirado de la venta

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

ECONOMÍA

Los trabajadores españoles necesitan todas sus vacaciones y del tirón para desconectar: 27 días frente a los 8 de los británicos y los 12 de los franceses

Los trabajadores españoles necesitan todas sus vacaciones y del tirón para desconectar: 27 días frente a los 8 de los británicos y los 12 de los franceses

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

DEPORTES

Haaland se acuerda del Real Madrid en su despedida del Mundial: los goles y mejores jugadas del partido, en vídeo

Haaland se acuerda del Real Madrid en su despedida del Mundial: los goles y mejores jugadas del partido, en vídeo

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina