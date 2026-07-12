El juez escucha esta semana a la directora de la Guardia Civil como investigada y a la presidenta del PSOE como testigo

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, interroga esta semana a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y escucha como testigo a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, que también se reunió con la exmilitante socialista.

González declarará el jueves a las 10.15 horas y después lo hará el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, en el marco de la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

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La directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista. En concreto, indicaron que hay constancia de varios encuentros presenciales entre ellas "los días 30.09.2024, 20.12.2024 y 02.04.2025".

"Valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire Díez marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo 'investigaciones internas' en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa", indicaron los investigadores.

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No obstante, González aseguró el pasado mayo en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la UCO, ni tampoco presionado a ningún agente ni participado en ninguna trama para anular causas judiciales.

En cuanto a Narbona, su testifical estaba prevista para el pasado viernes, pero se aplazó hasta este miércoles por cuestiones personales.

En un informe que forma parte del sumario del 'caso Leire Díez', la UCO detalló una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.

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"Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día'", relataron los agentes.

EX ALTOS CARGOS DE LA FISCALÍA

El miércoles también escuchará Pedraz a Diego Villafañe y Beatriz López ex altos cargos de la Fiscalía General del Estado cuando Álvaro García Ortiz la encabezaba y que se reunieron con Leire Díez.

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De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, tanto Villafañe como López mantuvieron dos reuniones entre marzo y abril de 2025 con Jacobo Teijelo, el abogado del exsecretario de Cerdán, y una mujer presentada como una compañera de su despacho, en referencia a Leire Díez.

Por otro lado, el magistrado señala que la posibilidad de llamar a García Ortiz la resolverá cuando "se conozca el resultado de las anteriores testificales", algo que extiende al jefe de seguridad de la sede de la Fiscalía General y a la fiscal de la Secretaría Técnica que tramitó los escritos presentados por el exasesor ministerial Koldo García.

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Precisamente, Leticia de la Hoz, la abogada del exasesor, declarará como investigada este martes. De la Hoz pidió al juez Pedraz personarse como "investigada" en la causa para "poder tomar conocimiento de las actuaciones", pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al magistrado que citase como investigada a la abogada.

La empresaria que dice haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, Carmen Pano, testificó el pasado 27 de abril ante agentes de la UCO que De la Hoz y un socio de su despacho les comentaron tanto a ella como a su chófer Álvaro Gallego en una reunión que "había gente interesada en hablar" con ellos "sobre las entregas de dinero en Ferraz".

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Según su relato, la letrada les preguntó en otra reunión posterior si habían pensado qué querían a cambio del "favor" y la empresaria le dijo que necesitaba pagar su casa y la boda de su hija Leonor González porque no tenía ingresos.

Pano declaró que De la Hoz le preguntó "cuánto sería eso" y su respuesta fue que quería 25.000 euros para la boda y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa, mientras que Gallego añadió que el quería 15.000 euros para la compra de un coche.

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El lunes, Pedraz escuchará a los testigos José Aníbal Álvarez, el que fuera el primer abogado del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y a Daniel Mateo, a quien la Guardia Civil identifica como colaborador de la Jefatura de Información del cuerpo.