El Infoca da por estabilizado el incendio de Los Gallardos tras arrasar 7.000 hectáreas

Turre (Almería), 12 jul (EFE).- El dispositivo del Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 11:00 horas de este domingo el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que ha calcinado 7.000 hectáreas con un perímetro de más de 40 kilómetros, lo que permite desescalar la emergencia y autorizar el regreso a sus hogares de las 1.000 personas que continuaban desalojadas.

Desde el Puesto de Mando Avanzado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado que la estabilización implica un incendio "perimetrado y acotado, sin peligro de llama". "Podemos trasladar buenas noticias. Después de tantos días de malas noticias y de momentos tan difíciles (...) todo parece que empezamos a ver cosas positivas", ha valorado el jefe del Ejecutivo autonómico.

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La mejora sobre el terreno ha sido posible gracias a una ventana en la que "las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas", con humedades superiores al 90 % y menor incidencia del viento".

Según Moreno, esta evolución marca "el principio del fin, por así decirlo, de este terrorífico incendio que ha abatido récords en cuanto a velocidad" en la historia de la comunidad.

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Esta estabilización, que desciende la emergencia a situación operativa 1, ha permitido autorizar que "todo el mundo podrá volver a sus casas" a lo largo de este domingo, aunque el presidente ha matizado que se hará "de manera progresiva" y "con todas las garantías".

Sobre el estado de las zonas urbanas, ha asegurado que "casi todas (las viviendas) se han mantenido intactas" gracias al intenso trabajo de protección desplegado.

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Por otra parte, el departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya ha obtenido el perfil genético de los doce fallecidos, aunque aún no ha sido posible la identificación de ninguna víctima debido a que los familiares para el cotejo biológico están viajando a España desde el extranjero.

En este sentido, un dispositivo conformado por un centenar de efectivos del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), la UME y la Guardia Civil ultima hoy unas batidas de reconocimiento con un exhaustivo rastreo georreferenciado por las áreas calcinada, tras las cuales Moreno ha asegurado tener "la confianza certera, con un punto de certeza, de que no aparezcan ya más víctimas".

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En cuanto a los heridos, cuatro personas continúan ingresadas estables dentro de la gravedad en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

El Centro Integrado de Datos (CID) mantiene en ocho la cifra oficial de desaparecidos tras recibir una nueva denuncia y recuerda que sigue sin ser posible determinar ni la identidad ni la nacionalidad de los fallecidos.

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Moreno ha incidido en que "la Guardia Civil está haciendo un gran trabajo con el tema de ADN", aunque ha advertido que "estos procedimientos son lentos".

Respecto al operativo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) finaliza en esta jornada sus tareas para proceder a su retirada, quedando sobre el terreno un retén de vigilancia y refresco de unos 90 efectivos del Infoca apoyados por medios aéreos, siete autobombas, una Unidad Médica, una Unidad de drones (USISEM), y un semipesado posicionado en la zona.

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Además, Protección Civil apoyará a la Guardia Civil y a la UME con un total de 61 voluntarios y 40 profesionales en 18 zonas de búsqueda.

Juanma Moreno ha lanzado una firme advertencia de cara al verano, pidiendo tomar "muy, muy, muy en serio la circunstancia que nos está trayendo el cambio climático" ante la media de 15 a 22 conatos diarios que sufre la región.

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Además, ha sido tajante respecto al comportamiento ciudadano ante los desalojos: "No son recomendaciones, son instrucciones, son órdenes. No cabe duda, es una orden directa que se le da a un ciudadano precisamente por velar por su seguridad, porque pone en riesgo su vida y pone en riesgo también la vida de los equipos de emergencia".

La investigación sobre las causas del siniestro sigue su curso técnico y judicial, si bien Moreno ha abogado por ser "prudentes" pese a que "los primeros indicios" apuntan a la caída de un cable de alta tensión en la zona donde se originó el fuego. EFE

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