El incendio de Almería ha afectado a 7.000 hectáreas, un perímetro de 40 kilómetros

Turre (Almería), 12 jul (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este domingo que el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha quedado ya estabilizado, ha afectado a 7.000 hectáreas, un perímetro de 40 kilómetros.
En el Puesta de Mando Avanzado de Turre (Almería), el presidente andaluz ha dicho a los periodistas que es "el principio del fin" de este trágico incendio y que se mantiene un dispositivo "imponente", de unas cien personas, para batir el área, en búsqueda de alguna posible víctima más.
PUBLICIDAD
El incendio causó la muerte a doce personas, que aún no han sido identificadas, y la Guardia Civil ha recibido ocho denuncias por desapariciones. EFE
(foto) (vídeo)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD