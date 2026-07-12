El helado arranca bien su temporada alta y se adentra en el mundo del picoteo entre horas

Madrid, 12 jul (EFE).- El consumo de helados ha empezado bien este año con la llegada del calor y con nuevos lanzamientos industriales y artesanos que ofrecen sabores cremosos o refrescantes y, en algunos casos, formatos pequeños que buscan un hueco en el segmento del picoteo placentero.

Y es que el negocio del helado en España no para de crecer. Los datos de la consultora Nielsen arrojan que las elaboraciones industriales ya tienen un tamaño de mercado de 1.355 millones de euros, con crecimientos anuales por encima del 7 % desde 2010.

PUBLICIDAD

Esta cifra solo incluye los helados industriales para llevar a casa que se compran en supermercados e hipermercados, según la información facilitada a EFE por el grupo The Magnum Ice Cream Company, que estima un valor incluso mayor para el negocio dedicado al consumo fuera del hogar, y del que no dispone cifras.

El 86 % de los hogares en España compran helados, en concreto, lo hacen de media 9,5 veces al año, lo que demuestra que ha dejado de consumirse únicamente en verano, según Worldpanel by Numerator, antigua Kantar.

PUBLICIDAD

Circana, por su parte, sitúa las compras de los hogares en 1.288 millones de euros durante el año móvil (TAM) hasta mayo de 2026 -un 15 % más que en los doce meses anteriores-; ese valor corresponde a la venta de 248,06 millones de litros de helado (+9,8 %) en un periodo en el que el precio, a volumen constante, creció un 5,3 %.

The Magnum Ice Cream Company en España (Magnum, Frigo, Carte D'Or, Haagen Dazs, Calippo o Maxibon, entre otras marcas) es el primer operador industrial del país y según su director de márketing, Javier Gutiérrez, una de las categorías más dinámicas desde hace ya diez o 15 años son las pequeñas porciones de helados para picar entre horas.

PUBLICIDAD

"Es un momento de consumo que ha crecido muchísimo", de ahí que su grupo lanzara el año pasado un "helado en snack", los bombocitos Magnum (Magnum BonBon), más pequeños que sus ya clásicos After Dinner.

Otra multinacional, Mars Snacking (M&M, Orbit y Twix, entre otras marcas), también ha lanzado este año en España sus "snacks congelados" con la enseña Trü-Frü, que son pequeños bocaditos de fruta natural congelada recubierta de chocolate, que compiten en la misma categoría con los bombones helados de la marca Franuí.

PUBLICIDAD

El helado artesano crecerá entre un 5 % y un 10 %

El presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (Anhcea), Mario Masiá, prevé que este gremio aumente sus ventas entre un 5 % y 10 % respecto a 2025 gracias a su buen impulso desde Semana Santa y con el calor de los meses posteriores.

PUBLICIDAD

Si el pasado año el helado artesano de chocolate Dubái fue el protagonista de los nuevos sabores, este año su gremio, compuesto por más de 450 asociados y mil heladerías, ha puesto el foco en el lanzamiento, con motivo del Mundial de fútbol, de "La Roja", una crema de chocolate blanco con un toque de yogur veteado con frambuesa y mango pasión y con crujiente de pistacho.

Masiá ha explicado que los helados de vainilla, chocolate, turrón y nata siguen siendo los más vendidos y que su sector, "en el que la tradición y la innovación van de la mano", añade "un plus" a estos sabores clásicos con, por ejemplo, "un veteado de mandarina o de naranja con chocolate por la parte de arriba".

PUBLICIDAD

A su juicio, el helado industrial y el artesanal se diferencian, sobre todo, en la "tecnología que se utiliza en el proceso de elaboración" y en que la primera emplea "más aromas" y la segunda "más materia noble". EFE