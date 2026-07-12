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El día 33 del Mundial, en 5 claves

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Redacción deportes, 12 jul (EFE).-

Confirmada antes la semifinal entre Francia y España, el otro duelo enfrentará a Argentina, que sufrió hasta la prórroga, contra diez, frente a Suiza (3-1), e Inglaterra, que también tuvo que hacer un exigente ejercicio para remontar a Noruega y avanzar al penúltimo choque del Mundial 2026 en el tiempo extra (1-2). “Siempre es especial jugar contra selecciones grandes. No me pasó nunca con Inglaterra y será especial. Es una semifinal pero ahora toca descansar y prepararnos. Venimos con mucho desgaste y eso se nota", explicó Lionel Messi, sin gol en cuartos de final.

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En la prórroga, en el minuto 112, Julián Alvarez marcó el golazo que lanzó a la clasificación para las semifinales del Mundial a Argentina. Su primer momento de inspiración en todo el torneo. De fondo todo el ruido sobre su futuro en el Atletico de Madrid, el atacante había surcado la competición hasta ahora en un tono gris, hasta que conectó una rosca perfecta con la derecha a la escuadra, tras su conducción de fuera hacia dentro para un golazo decisivo. “Para un delantero es importante marcar. Creo que voy de menos a más y espero que se dé mejor todavía, pero lo importante es que el equipo gane", dijo.

Empatada Argentina en el minuto 67 por Suiza, con un buen gol de Dan Ndoye, la segunda tarjeta amarilla a Breel Embolo apenas seis minutos después encendió de nuevo la polémica que rodea a las decisiones arbitrales en el Mundial 2026 y con Argentina. En una acción de Leandro Paredes con Embolo, el futbolista suizo simuló la falta. Lo reveló la revisión del VAR. El árbitro enseñó la segunda amarilla y la roja al jugador suizo, por fingir una falta. Indignación en Suiza, que jugó con un hombre menos desde el 72.

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Jude Bellingham remontó para Inglaterra. Marcó los dos goles con los que el conjunto de Thomas Tuchel superó a Erling Haaland y Noruega. El 1-1 lo anotó en una acción individual dentro del área, al borde del descanso, tras el 1-0 nórdico en el 36, y el 1-2 lo logró en la prórroga, en el 93, para lanzar a su selección a las semifinales del Mundial, como en 2018. Tuchel lo destacó como “un jugador de clase mundial en momentos cruciales”.

Las redes sociales, a través de una imagen de ‘Fox’, entraron en ebullición por el supuesto rebote del balón en el cable de la ‘sky cam’ en el origen de la jugada que desembocó en el 1-1 de Inglaterra. Incluso, la FIFA emitió un comunicado: “Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el balón no mostró ningún pico en el ‘latido del balón’ cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón”. Adjuntó un video al mensaje para mostrarlo. EFE

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